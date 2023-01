Calciomercato, ultime news in diretta: Milan su Zaniolo, ma c’è da trattare con la Roma. McKennie vicino al Leeds

Nicolò Zaniolo resta il grande obiettivo di mercato del Milan per rinforzare la propria rosa. Il giocatore è in rotta con la Roma ma al momento non ci sono stati ancora contatti tra i due club per parlare del futuro del giocatore. I rossoneri hanno accelerato anche perché il Tottenham, che inizialmente sembrava essere la squadra più interessata al giocatore, ha chiuso per Danjuma dal Villarreal. Al momento dunque c'è sempre distanza tra richiesta (35/40 milioni di euro) e possibile offerta (20/25) dei rossoneri nei confronti della Roma. In casa Juventus invece tiene banco la questione Weston McKennie che potrebbe lasciare subito i bianconeri.

Sul giocatore c'è il Leeds che è fortemente interessato al centrocampista americano, che ha già dato una prima apertura al trasferimento. Nel caso in cui l'affare dovesse saltare gli inglesi si fionderebbero su Azzedine Ounahi dell'Angers. In casa Inter invece la questione Skriniar che non dovrebbe rinnovare il contratto con i nerazzurri, specie dopo l'annuncio ufficiale del suo agente, ha costretto Marotta ad accelerare per i rinnovi di De Vrij e Calhanoglu oltre che Bastoni. Napoli e Fiorentina hanno invece chiuso l'affare portiere con lo scambio Gollini-Sirigu.