Tutto fermo nella trattativa per riportare Chris Smalling a Roma: il Manchester United non si muove dalla richiesta di 20 milioni più 5 di bonus e l’accordo dipende dall’offerta della Roma. A meno di quella cifra l’affare non si fa e se l'assalto dei giallorossi dovesse fallire allora il club è pronto a virare su Todibo del Barcellona, che sembra non rientrare nei piani di Koeman. Da non trascurare la pista che porta Antonio Rudiger, finito ai margini del Chelsea e secondo Transfermarkt tra le pretendenti per il tedesco potrebbe rientrare anche la Roma.

Sfuma definitivamente l’ipotesi Santiago Arias per la corsia di destra: il laterale colombiano va al Bayer Leverkusen in prestito più diritto di riscatto. Intanto la Fiorentina punta Davide Santon, possibile affare in prestito con diritto di riscatto intorno ai 5 milioni.