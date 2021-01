Il mercato della Roma finora è stato fermo, ma prima della conclusione il tecnico Fonseca, che ha iniziato la settimana del derby, avrà quantomeno un rinforzo. La trattativa per il terzino argentino del River Plate Montiel prosegue spedita e potrebbe chiudersi molto presto, forse già dopo la semifinale di ritorno di Copa Libertadores (il River ha perso 3-0 in casa all'andata). Sulle fasce di giocatori ne ha già quattro l'allenatore portoghese. Ma Montiel sarebbe un rinforzo molto importante. E poi è sempre viva la pista che porta a El Shaarawy. Il ‘Faraone' vuole lasciare la Cina e soprattutto ha bisogno di giocare per non perdere la possibilità di essere convocato per gli Europei. La Roma in corsa in tutte le manifestazioni gli offrirebbe la possibilità di giocare e di ritrovare minuti e condizione. El Shaarawy vuole la Roma, ma chiudere la trattativa comunque non pare facile, almeno in questo momento.