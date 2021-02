Le ultime notizie di calciomercato della Roma vedono i giallorossi prontissimi a chiudere definitivamente il caso Dzeko con il giocatore pronto a restare nella Capitale. Anche non è escluso che nell'ultimo giorno ci possa essere un altro incontro con l'Inter per lo scambio con Sanchez. I sorrisi e gli abbracci del bosniaco all'Olimpico con Reynolds ed El Shaarawy (che oggi saranno ufficializzati) nella sfida di ieri contro il Verona, certificano che il giocatore è pronto ad abbracciare di nuovo la sua squadra in una sorta di tregua con Fonseca.

Nel frattempo da registrare anche l'interesse del Manchester United per il #9 giallorosso nelle ultimissime ore. In entrata il 18enne attaccante Felix Asena Gyan che si aggregherà alla Primavera di De Rossi. In uscita, la società ha bloccato ogni trattativa per la cessione di Santon a Sampdoria o Fenerbahce. In uscita anche Fazio, direzione Parma, nonostante lo stop nella trattativa, e Bruno Peres, che però dovrebbe anche lui restare in giallorosso.