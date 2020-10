Il Napoli è pronto ad affondare il colpo di mercato per Tiemouè Bakayoko, vecchio pallino di Gennaro Gattuso che ha avuto la possibilità di allenarlo al Milan. Le ultime notizie confermano che la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea è avviatissima, anche alla luce della volontà del francese di riapprodare in Italia, dopo un corteggiamento dei rossoneri. Nelle prossime ore potrebbe essere raggiunta l'intesa definitiva sulla base di un prestito secco: non è da escludere a tal proposito anche la possibilità di un arrivo in terra partenopea tra oggi e domenica per le visite mediche. C'è grande ottimismo.