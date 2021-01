In casa Napoli il mercato delle ultime ore è concentrato esclusivamente sulle cessioni. Gli azzurri infatti sono riusciti a chiudere due operazioni in uscita, piazzando due calciatori considerati al momento non utili alla causa. Il primo è Llorente pronto ad una nuova avventura all'Udinese (che ha ceduto Lasagna al Verona), e il secondo è Malcuit che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con la Fiorentina. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Nessun affondo ora invece per Zaccagni del Verona, con l'intesa però sulla ripresa dei discorsi già nei prossimi mesi.