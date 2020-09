Il Napoli ha iniziato il campionato vincendo contro il Parma, dopo la partita il tecnico Gattuso, che è un uomo sincero, ha parlato del futuro di Koulibaly, che è da tempo sul mercato e sembra alternativamente vicino al Manchester City prima e poi al Paris Saint Germain, e ha detto di sperare di averlo in squadra per tutta la prossima stagione. Evidentemente non c'è nulla di deciso e nulla di concreto in questo momento. Particolarissima anche la situazione che riguarda Arek Milik, che sembra promesso sposo della Roma ma per una serie di motivi l'affare non si è ancora concluso. Il polacco domenica scorsa si è allenato a Castel Volturno, da solo. La sensazione è che, comunque, le parti vogliano tutte lo stesso finale e cioè il passaggio del bomber in giallorosso, e quest'affare darebbe anche il là alla cessione di Dzeko alla Juve.