Junior Firpo è da tempo sul taccuino del Milan. Il calciatore ha sempre rifiutato le avences dei rossoneri ma nelle scorse ore qualcosa potrebbe essere cambiato il terzino starebbe seriamente pensando di partire visto il poco spazio concessogli dal tecnico Koeman. La dirigenza sta spingendo per fargli cambiare aria già a gennaio e il Diavolo resta l’opzione principale. L’operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto ma l’ultima decisione spetterà però a Firpo e alla sua famiglia, visto che ormai il tempo stringe.

Mateo Musacchio nelle prossime ore lascerà il Milan: il difensore passerà alla Lazio e andrà a rinforzare il reparto di Inzaghi. Dopo i contatti delle ultime ore tra l'agente del difensore, Marcelo Lombilla, e Igli Tare è arrivata la definizione dell'affare: accordo raggiunto tra le due società, l'ex Villarreal stasera arriverà a Roma e domani, a partire dalle ore 8 presso la clinica Paideia, sosterrà le visite mediche. Dopo l'argentino firmerà il contratto con i capitolini.

Brutte notizie in merito a Jordan Amavi, esterno di proprietà dell'Olympique Marsiglia che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. La trattativa non sarebbe semplice da portare a casa vista l’agguerrita concorrenza e secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, sul calciatore classe 1994 ci sono solo Crystal Palace, Arsenal e il Napoli.