La partita con il Bologna lo ha confermato: con Romagnoli e Musacchio infortunati, Gabbia ancora troppo acerbo e Duarte che non convince, il Milan ha urgenza di trovare un difensore centrale all'altezza della situazione. Momentaneamente archiviata la trattativa per Milenkovic, e scartata la possibilità di arrivare a Pezzella (troppo caro, secondo il club, rispetto alla sua data anagrafica), i due giocatori rimasti a contendersi la possibilità di approdare al Milan sono Nastasic e Ajer: per il quale, nelle prossime ore, potrebbe esserci un nuovo contatto con il Celtic. Sul fronte delle uscite ancora nulla di nuovo per Lucas Paquetà: il giocatore con il quale il Milan vorrebbe far cassa.