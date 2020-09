Il nuovo rinforzo per la difesa di Inzaghi è Wesley Hoedt. A 37 mesi dal suo addio alla Lazio, l’olandese torna in biancoceleste in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni. Colpo in serata per i biancocelesti riportato da Di Marzio a Sky: si tratta di Abdelhamid Sabiri del Paderborn, che si libera a zero e la società biancoceleste pagherà un indennizzo al club tedesco.

I capitolini lavorano sempre per un rinforzo in attacco: negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Josè Callejon e Gaston Ramirez. L'ex Napoli chiede un biennale da 2,5 milioni a stagione, anche se il Granada ha alzato il pressing nelle ultime ore ma gli piacerebbe tornare in Serie A. Per Ramirez la situazione è un po' diversa perché l'uruguagio sarebbe stato proposto dalla Sampdoria e piace molto a Tare: il club ligure ha preso Keita ed è pronta ad accogliere Candreva, quindi vorrebbe liberarsi del numero 10 che alla Lazio direbbe subito di "sì". C'è una condizione però, che è la partenza di Felipe Caicedo: qualche settimana fa il calciatore ha trovato l'accordo con l'Al Gharafa ma i due club erano lontani (richiesta 6 milioni, offerta ). In caso di cessione dell'ecuadoregno la Lazio si muoverà accontentando Inzaghi.

Il centrocampista classe 1994 Emanuele Cicirelli è tornato ufficialmente alla Salernitana. Il calciatore, che ha già militato lo scorso anno in granata, torna in prestito alla corte di Castori.