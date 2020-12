La priorità del mercato invernale della Juventus al momento sembra essere quella relativa all'attaccante. I bianconeri sono alla ricerca di una prima punta da alternare a Morata, a tal proposito nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l'entourage di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e al momento più alla portata rispetto al compagno di squadra Milik. Per quanto riguarda il reparto offensivo si lavora ancora sul rinnovo di Dybala, con l'ultima proposta di un rinnovo del contratto da 10 milioni di euro a stagione. Un altro nome caldo è quello di Pavoletti, che potrebbe rientrare nel discorso Bryan Reynolds, giovane esterno americano che la Juve sarebbe intenzionata a "parcheggiare" in Sardegna. Per lui, si parla di un possibile duello con il Bruges. Attenzione anche alla pista che porta ad Ozil, in uscita dall'Arsenal: un colpo a zero, che gode della stima di Cristiano Ronaldo. Sul fronte delle uscite, si lavora per l'addio di Khedira, mentre Rabiot e Bernardeschi potrebbero partire solo a fronte dell'offerta giusta.