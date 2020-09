L'addio di Semedo ha lasciato un buco in casa Barcellona. E allora anche il club catalano potrebbe pensare di tornare a fare spesa in Italia. Dopo gli accostamenti recenti al Psg, anche il club blaugrana avrebbe infatti puntato su Mattia De Sciglio.

Il terzino della Juventus, in uscita dal club bianconero, potrebbe presto ricevere un'offerta dal Barcellona con la Vecchia Signora che valuterebbe con attenzione la sua cessione anche perché alla prima giornata, Pirlo ha preferito Frabotta all'ex Milan. Un chiaro segnale che evidenzia come l'allenatore bianconero, potrebbe non puntare De Sciglio.