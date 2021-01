Calciomercato Inter, dopo il gol nel derby Eriksen esce dal mercato

Le notizie dell’ultima ora sul mercato dell’Inter: tutte le trattative di oggi 27 gennaio con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Nonostante il gol qualificazione nel derby di Coppa Italia contro il Milan, Christian Eriksen resta l’uomo decisivo per sbloccare il mercato nerazzurro. Sul danese adesso oltre a Tottenham e Leicester c’è anche l’Everton di Ancelotti. Tentativo dell’Herta Berlino per Ivan Perisic. Procedono bene intanto le trattative per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. In chiusura l’affare con il Livorno per il giovanissimo talento classe 2003 Nunziatini.