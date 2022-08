Calciomercato, ultime news in diretta: Kostic ad un passo dalla Juve. Napoli, si chiude per Raspadori

Le notizie di calciomercato oggi 8 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli: Raspadori sempre più vicino con l'intesa tra i partenopei e il Sassuolo ormai in dirittura d'arrivo. Oggi l'incontro tra i due club che potrebbe risultare decisivo. Per il portiere si continua a lavorare sia per Kepa che per Keylor Navas candidati alla porta azzurra. Sul fronte uscite sempre più vicina quella di Fabian Ruiz finito nel mirino del PSG.

Calciomercato Juve: Kostic alla Juventus sembra essere ormai questione di ore: la trattativa con l'Eintracht va avanti e la distanza tra domanda e offerta e ora minima. Dirigenti a lavoro per sbloccare il passaggio di Arthur al Valencia che permetterebbe ai bianconeri di tuffarsi su Paredes. Per la mediana anche contatti con il Sassuolo per Frattesi. Per l'attacco invece prosegue il pressing sull'Atletico Madrid per il ritorno a Torino di Morata (che ieri ha rifilato una tripletta ai suoi ex compagni) che diventa però sempre più difficile.

Milan news: i rossoneri sono alla disperata ricerca di un centrocampista dopo l'infortunio di Tonali: continui sondaggi per Fofana, Tameze, Sarr e Onyedika. Per la difesa testa a testa Diallo – Tanganga.

Calciomercato Roma: i giallorossi lavorano alle uscite per far spazio in rosa: oggi Villar va alla Sampdoria mentre si cerca di accelerare per la cessione di Shomurodov al Bologna per poter così annunciare l'ingaggio di Belotti. Lo svincolato Zagadou supera Bailly come possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Mercato Inter: oggi dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto, con lauta buonuscita, di Sanchez che andrà poi al Marsiglia. Comincia la settimana decisiva per la cessione di Pinamonti per il quale il Sassuolo ha superato l'Atalanta e del giovane Casadei direzione Chelsea di modo da mettere i conti a posto in vista di un nuovo affondo del PSG per Skriniar.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

