Calciomercato, ultime news in diretta: Milan, c’è Vranckx dopo Thiaw. Juve, è il giorno di Paredes

Le notizie di calciomercato oggi 29 agosto e le trattative di Milan, Juventus, Juve, Roma, Napoli, Inter e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: Il Milan è vicino all'accordo con il Wolfsburg per Vranckx, il rinforzo scelto da Maldini per completare il centrocampo. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. È invece un giocatore rossonero a tutti gli effetti Thiaw, arrivato ieri a Milano e pronto per visite mediche e firma del contratto nella giornata di oggi.

Calciomercato Juve: è il giorno della chiusura dell'operazione Paredes, con Juve e PSG al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e dare il via libera definitivo al calciatore per la partenza verso Torino. Operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di alcune condizioni. In uscita Rovella, Fagioli e Arthur.

Calciomercato Roma: dopo l'annuncio ufficiale di Belotti, toccherà oggi a Camara vivere la sua prima giornata da calciatore della Roma. Il centrocampista dell'Olympiakos è atteso nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Negli ultimi giorni di mercato Tiago Pinto proverà a regalare un altro difensore a José Mourinho: Diallo in cima alla lista.

Calciomercato Napoli: lo scambio tra Cristiano Ronaldo e Osimhen può sbloccarsi solo nel caso arrivi l'offerta da 100 milioni dal Manchester United, scenario sempre più improbabile. Intanto si lavora con il PSG per definire una doppia operazione: Fabian Ruiz è atteso a Parigi per le visite mediche, farà il percorso inverso Keylor Navas per il quale può essere una giornata decisiva.

Mercato Inter: oggi l'Inter chiuderà l'acquisto di Acerbi dalla Lazio in prestito gratuito. Sarà l'ultimo colpo di mercato di questa estate per i nerazzurri, che danno a Simone Inzaghi il rinforzo chiesto per completare la difesa.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato a quattro giorni dalla fine del mercato estivo.

