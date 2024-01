Calciomercato, news di oggi: Solet è il rinforzo in difesa del Napoli, Kean all’Atletico Madrid. Taremi-Inter: accordo totale

Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Il Napoli lavora tanto per rinforzare la rosa. Dopo l'ufficialità di Traorè, oggi ci sarà quella di Ngonge che ieri ha sostenuto le visite mediche: gli azzurri lavorano per la difesa e sarebbero vicinissimo a Solet del Salisburgo. La Juventus manda in prestito secco Moise Kean all'Atletico Madrid. L'Inter guarda al futuro: chiuso Taremi per giugno e Sensi vicino al Leicester.

Il Milan sempre su Buongiorno, anche se il Torino non sembra intenzionato a fare sconti e a volerlo cedere in questa sessione di mercato. Incontro positivo tra Roma e Flamengo per Viña: accordo di massima tra i due club ma il nodo da sciogliere è l'indennizzo richiesto dal Sassuolo per l'interruzione del prestito. Lazio alle prese con il caso Felipe Anderson: la sorella-agente del giocatore avrebbe un accordo di massima con la Juventus per la prossima stagione e il calciatore avrebbe chiesto la stessa cifra ai capitolini. Salernitana-Boateng: si decide tutto in poche ore.

La data di chiusura del calciomercato di gennaio è prevista per le ore 20 del 31 gennaio 2024.

0

17 minuti fa 01:00 Calciomercato Napoli, per rinforzare la difesa piace Solet del Salisburgo Oumar Solet potrebbe essere il nuovo rinforzo in difesa per il Napoli. Il giocatore del Salisburgo sarebbe vicino agli azzurri, perché gli austriaci avrebbero aumentato i contatti con l'OL per Sinaly Diomande per sostituirlo. Il francese classe 2000 ha un contratto fino al 2025 e ha disputato in questa stagione 13 presenze tra campionato austriaco, Champions League e Coppa d’Austria. Dopo l'ufficialità di Traorè, oggi ci sarà quella di Ngonge che ieri ha sostenuto le visite mediche. A cura di Vito Lamorte 1 ora fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 19 gennaio 2024 Il Napoli lavora per rinforzare la difesa e sarebbe vicinissimo a Solet del Salisburgo. La Juventus manda in prestito secco Moise Kean all'Atletico Madrid. L'Inter ha chiuso Taremi per giugno. Il Milan ha sempre Buongiorno nei suoi pensieri anche se il Torino non sembra intenzionato a volerlo cedere in questa sessione di mercato. Tra Roma e Flamengo accordo di massima per Viña. Lazio alle prese con il caso Felipe Anderson: ha chiesto al club biancoceleste di eguagliare la stessa cifra offerta dalla Juventus. A cura di Vito Lamorte