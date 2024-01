Calciomercato, news di oggi: visite mediche per Ngonge col Napoli, Milan sempre su Buongiorno. Taremi all’Inter in estate

Le ultime notizie di calciomercato oggi 17 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Oggi è il giorno di Ngonge, che dopo le visite mediche firmerà il suo contratto con il Napoli. Sempre aperta la pista per Popovic, con gli azzurri che valutano l'ipotesi di prenderlo per poi girarlo al Frosinone. Il Milan punta sempre Buongiorno del Torino per rinforzare la difesa ma Cairo non ha intenzione di vendere ora il suo capitano. Il difensore granata ieri sera era a cena col suo procuratore per fare il punto sulla situazione.

L'Inter ha quasi chiuso l'operazione Taremi per l'estate: l'attaccante iraniano dovrebbe arrivare da free agent a giugno. La Juventus sta per accogliere Djalo ma Giuntoli ha chiuso alle operazioni Samardzic e Henderson. Kean sempre in uscita. La Roma sta per cedere Vina al Flamengo. Le altre trattative di Serie A: il Genoa è a caccia di una punta, Zanoli e Basic alla Salernitana

