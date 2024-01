Calciomercato, news di oggi: Milan pronto all’offerta per Buongiorno. Il Napoli dopo Traoré punta Ngonge

Le ultime notizie di calciomercato oggi 16 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. In casa Milan in entrata il sogno resta sempre Buongiorno del Torino chiuso in questo momento da Cairo. Dialoghi in corso con lo Sheffield nel frattempo per risolvere anticipatamente il prestito di Devis Vasquez che dunque tornerà in rossonero. Oggi è il giorno di Hamed Traorè al Napoli che si sottoporrà alle visite mediche con gli azzurri dopo l'accordo raggiunto tra azzurri e Bournemouth per il suo arrivo. Per Popovic il Napoli valuta l'ipotesi di prenderlo per poi girarlo al Frosinone. In entrata gli azzurri tentano il colpo Ngonge dal Verona.

Facundo Medina del Lens invece era un obiettivo dell'Inter ma può finire all'Ateltico Madrid. I nerazzurri lavorano sempre su Zielinski e Taremi. Juventus pronta invece ad accogliere Djalo e monitora diversi giovani come Inaki Gonzalez. In uscita nel frattempo vuole capire il futuro di Kean. Nella Roma resta il giovane Cherubini mentre in uscita Vina si avvicina al Flamengo per un'offerta irrinunciabile. Le altre trattative di Serie A: anche la Fiorentina tratta Ngonge del Verona mentre il Genoa è a caccia di una punta. I nomi sono quelli di Pellegri, Niang e Shomurodov.

50 min fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 16 gennaio 2024
A cura di Fabrizio Rinelli