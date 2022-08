Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, Kostic arriva oggi, in attacco c’è Depay. Il Napoli prende Simeone e non molla Raspadori

Le notizie di calciomercato oggi 10 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: oggi è atteso a Torino Kostic, prelevato dall'Eintrach Francoforte per poco meno di 20 milioni. Per l'esterno serbo visite mediche e firma. In attacco il nome di Depay è caldissimo, meno gettonato Milik. In uscita è vicino l'addio di Rabiot, diretto al Manchester United. Nel caso vada via anche Arthur, i bianconeri chiuderanno per Paredes del PSG.

Calciomercato Napoli: assieme alla Juve è quella azzurra la squadra che più sta animando queste ultime ore di trattative. Trovato l'accordo per la cessione di Petagna al Monza, il Ds Giuntoli si è subito fiondato su Simeone, operazione ben avviata col Verona. Contemporaneamente prosegue a oltranza il dialogo col Sassuolo per trovare l'intesa sul prezzo di Raspadori e si cerca di arrivare a dama per il portiere, col nome di Navas sempre caldo nell'ambito dei discorsi col PSG per Fabian Ruiz. Un po' indietro adesso Kepa del Chelsea.

Milan news: non è tramontato Ziyech, nonostante l'arrivo di De Ketelaere, ma le priorità rossonere sono per un difensore e un centrocampista. In difesa il preferito è il centrale del PSG Diallo, sul quale c'è anche il West Ham, dietro di lui resiste in lista Tanganga del Tottenham. A centrocampo in pole c'è Onyedika del Midtjylland.

Mercato Inter: dopo aver risolto il contratto con Sanchez, i nerazzurri si apprestano a sfoltire ulteriormente il reparto offensivo cedendo Pinamonti, la trattativa col Sassuolo è ben avviata, strettamente legata a quella di Raspadori al Napoli. Si resta in attesa di un rilancio forte del PSG per Skriniar, l'alternativa in caso di cessione dello slovacco è Akanji del Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma: è Belotti il colpo finale in entrata atteso da Mourinho. La cessione di Shomurodov al Bologna è frenata dal prezzo chiesto dai giallorossi ma alla fine dovrebbe andare in porto, liberando il posto per il Gallo, dopo che in attacco ha già salutato Carles Perez, ufficializzato dal Celta. Ogni giorno che passa si allontana sempre di più la partenza di Zaniolo.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

