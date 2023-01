Calciomercato, ultime news in diretta: Danilo pronto il rinnovo con la Juve, Milan avanti con Bennacer

Aria di importanti rinnovi sia in casa Milan sia in casa Juventus. I rossoneri hanno chiuso per Bennacer, con un contratto che prevede la scadenza al prossimo 2025 con una clausola da 50 milioni. Per i bianconeri traguardo per l'intesa con il brasiliano Danilo. In casa Inter si studiano colpi in prospettiva, in attacco con l'under 21 inglese Balogun di proprietà dell'Arsenal e Carlos Alcaraz del Racing di Avellaneda, classe 2002.

A Roma si studiano le mosse per Karsdorp. Ci sarebbe un accenno della Juventus, ma le cifre non tornano: 5 milioni proposti dai bianconeri, con i giallorossi che ne vogliono almeno 10 e prediligono una destinazione estera. Se l'olandese partisse subito, c'è interesse per l'esperto Traoré, 30enne giocatore del Rennes. In casa Napoli, movimenti dietro a Meret: se Sirigu accetta la corte del Cagliari si partirà a lavorare per il ritorno di Contini