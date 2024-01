Calciomercato, news di oggi in diretta: Buchanan all’Inter, Gabbia è tornato al Milan. Napoli, fatta per Mazzocchi

Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 gennaio 2024 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: é una realtà il ritorno di Matteo Gabbia che lascia il Villarreal cui era stato girato in prestito, anticipando di 6 mesi il rientro in rossonero per rinforzare la difesa. E' già atterrato a Milano nella serata di martedì e già a disposizione di Pioli.

Mercato Inter: Tajon Buchanan, l'esterno canadese proveniente dal Bruges è stato acquistato a titolo definitivo, per 8 più bonus, per un totale di 12, considerando anche le commissioni. Può essere schierato già contro il Verona. Sgelo anche per Zielinski che potrebbe dire sì per il passaggio in nerazzurro in estate.

Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a gestire il reparto giovanile al meglio e così un altro giovane di proprietà andrà al Frosinone per la seconda parte della stagione, Dean Huijsen. In prospettiva si potrebbe opzionare per l'estate Tiago Djalò dal Lille.

Calciomercato Roma: Leonardo Bonucci sembra definitivamente sfumato, ma si studiano altri colpi in difesa. A Mourinho piace Dier che ha avuto già a Londra, ma dall'Inghilterra potrebbe muoversi, a in prestito gratuito, Trevoh Chalobah.

Calciomercato Napoli: chiuso il discorso con la Salernitana per Mazzocchi nuovo rinforzo per Mazzarri. Per lui un triennale e alla Salernitana 3 milioni di euro più bonus.

15 minuti fa 08:00 Napoli ultime news di mercato: chiuso per Mazzocchi, ecco i dettagli Per Pasquale Mazzocchi trovato l'accordo tra il Napoli e la Salernitana per circa 3 milioni di euro. Il terzino – per entrambe le fasce – ha lasciato Salerno per raggiungere il capoluogo campano, dove nella giornata di oggi, mercoledì 3 gennaio, sosterrà le visite mediche di rito. Poi si metterà a disposizione di Mazzarri e dei campioni d'Italia con cui ha sottoscritto un triennale. Più lontani, invece, Dragusin difensore oggi al Genoa ma richiesto in Premier League e Zielinski che starebbe trovando un accordo per l'estate con l'Inter. A cura di Alessio Pediglieri 59 minuti fa 07:15 Calciomercato Roma, Mourinho alla ricerca di un difensore Josè Mourinho è stanco di avere la coperta corta davanti a Rui Patricio e gennaio vorrebbe un nuovo difensore. Che potrebbe arrivare dalla Premier League. Da Londra piacciono sia Dier sia Chalobah ma possono arrivare solo in prestito gratuito e unicamente se al Chelsea rientra qualche altro giocatore in rosa. Niente da fare invece per Nino del Fluminense visto che troppo alta e la clausola a 7 milioni, e Lenglet dell'Aston Villa che Emery non molla. In ottica uscite, Renato Sanches potrebbe andare verso la chiusura anticipata del prestito viste le prestazioni più che deludenti fino ad oggi, così come Aouar che va in Coppa d'Africa, ottima finestra di mercato in vista dell'estate. A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 06:30 Mercato Milan, ultime news: le prime parole di Gabbia, di nuovo in rossonero "Felice di essere qui. Mi sento pronto e carico, speriamo in sei mesi belli in cui potremo toglierci delle soddisfazioni". Lo ha detto Matteo Gabbia che martedì sera ha fatto rientro a Milano per aggregarsi subito con il Milan di Pioli, vittorioso in Coppa Italia contro il Cagliari. Il giocatore va a rinforzare la difesa, uno dei reparti più tartassati, subito a disposizione di Pioli. "Il mio sogno è sempre stato giocare al Milan" ha concluso il giocatore che potrebbe scendere in campo già contro l'Empoli. Altra trattativa interessante riguarda uno dei prospetti italiani giovani e interessanti, Filippo Terracciano che milita nel Verona: poliedrico difensore, costa però molto quasi 7 milioni visto il contratto con gli scaligeri in scadenza solo nel 2026. Per Juan Miranda, invece, arrivo previsto per l'estate. A cura di Alessio Pediglieri 2 ore fa 05:45 Calciomercato Inter, per Buchanan tutto fatto: le cifre dell'affare Buchanan nelle ultime due giornate di campionato non è stato convocato dal Bruges, segnale ulteriore di una trattativa sempre più vicina alla chiusura positiva grazie al raggiungimento dell'intesa economica. Si chiuderà per 8 milioni più bonus (2 milioni), cifra che ha convinto il club belga a lasciare partire subito l'esterno canadese. Buchanan andrà a coprire il vuoto lasciato da Cuadrado costretto all'operazione, dando a Inzaghi una soluzione sulla fascia in più. Potrebbe essere a disposizione già contro il Verona il prossimo 6 gennaio. I nerazzurri stanno provando a prendere anche Zielinski dal Napoli: si sta lavorando alla soluzione che accontenti tutti, ovviamente a partire dalla prossima estate. Intanto mezza Serie B punta Anthony Salcedo che potrebbe rientrare dal prestito: Como, Lecco e Ternana sul giocatore. A cura di Alessio Pediglieri 3 ore fa 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 3 gennaio 2024 Si riparte dal mercato invernale e dai primi colpi che arrivano per le big. La capolista Inter si è rifatta il look sulle fasce per l'infortunio di Cuadrado e per permettere a Dumfries di recuperare con calma. C'è infatti Tajon Buchanan che oramai arriverà a giorni. Il Bruges ha ceduto per 8 milioni più bonus, con l'esterno che sarà subito a disposizione di Inzaghi. Dall'altra parte di Milano si applaude invece al ritorno in rossonero di Matteo Gabbia che ha anticipato il rientro dalla Spagna salutando il Villarreal dove era andato in prestito. Il Napoli di Mazzarri ha chiuso per Mazzocchi dalla Salernitana ma potrebbe veder partire – la prossima estate – Zielinski corteggiato dall'Inter. A Roma si cerca un difensore che possa aiutare Mourinho e potrebbe arrivare dall'Inghilterra (o Dier o Chalobah). Bonucci, che era vicino ai giallorossi adesso interessa molto al Genoa di Gilardino che potrebbe fargli spazio piazzando Dragusin all'estero. La Juventus al momento resta a guardare piazzando un altro giovane talento, sempre a Frosinone. Si tratta di Dean Huijsen. Il club ciociaro, intanto, ha ufficializzato l'arrivo di Ghedjemis. L'esterno offensivo francese classe 2002 arrova dal Rouen A cura di Alessio Pediglieri