Bologna-Juventus LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Bologna-Juventus, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Olimpico e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 35ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

20:06 Dirige il match l'arbitro Daniele Doveri. Tudor che deve fare a meno di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani. Savona con Veiga e Kalulu in difesa. Italiano opta per Dallinga dal primo minuto, con Castro dalla panchina. De Silvestri dal primo minuto, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti. La formazione della JUVENTUS: (3-4-2-1), Di Gregorio - Savona, Veiga, Kalulu - Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Nico Gonzalez, McKennie - Kolo Muani. La formazione del BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda - Ferguson, Freuler - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Dallinga. 19:31 Big match al Dall'Ara con il Bologna di Italiano che ospita la Juventus di Tudor: in palio tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League.