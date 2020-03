Champions League ed Europa League verso la sospensione ed Euro 2020 verso il rinvio per il Coronavirus: la UEFA ha comunicato ufficialmente l'intenzione di discuterne in una riunione che si terrà martedì 17 marzo con tutti i rappresentanti delle federazioni nazionali e delle varie associazioni che riuniscono tutte le componenti del gioco del calcio. La massima istituzione calcistica continentale ha comunicato la decisione attraverso una nota.

Alla luce dei recenti sviluppi relativi alla diffusione del COVID-19 in giro per l'Europa e delle analisi della World Health Organisation, l'UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 associazioni membro, insieme ai dirigenti dell'European Club Association, dei campionati europei e della FifPro, a partecipare ad una riunione in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere i provvedimenti da adottare in risposta all'emergenza. Il confronto verterà sui campionati nazionali, le competizioni europee ed Euro 2020.

Si deciderà su Champions, Europa League ed Euro 2020

L'UEFA prende tempo rispetto alle prime indiscrezioni circolate riguardo alla possibile sospensione immediata di Champions League ed Europa League, alla luce dei recenti sviluppi che hanno visto i primi casi di positività ai massimi livelli del calcio europeo. La Juventus e il Real Madrid, squadra che dovrebbero giocare in Champions la prossima settimana, sono attualmente in quarantena e chiaramente impossibilitate a prendere parte ad allenamenti ed impegni ufficiali. La riunione in videoconferenza, peraltro, è fissata nello stesso giorno in cui dovrebbero disputarsi due partite di Champions: logisticamente è una soluzione decisamente approssimativa.

Con il virus in rapida propagazione nelle varie nazioni europee e le richieste di stop giunte da più fronti (su tutti la FifPro, il sindacato internazionale dei calciatori, ma anche dalle singole federazioni) appare comunque inevitabile convergere verso la sospensione di Champions League ed Europa League e il rinvio di Euro 2020. La UEFA, però, almeno per il momento non si ferma: oggi si giocheranno regolarmente quasi tutte le sfide previste dal programma degli ottavi di finale di Europa League.