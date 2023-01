Morto a soli 40 anni “La bestia” Lieuwe Westra: “Ha perso contro se stesso” Il mondo del ciclismo è in lutto per la prematura morte di Lieuwe Westra, che aiutò nel 2014 Vincenzo Nibali a vincere il Tour de France.

A cura di Marco Beltrami

Il ciclismo mondiale è in lutto. È morto a soli 40 anni Lieuwe Westra, ex ciclista olandese che per circa 7 anni è stato attivo nel mondo dei professionisti, collezionando diversi successi. Stando alle indiscrezioni provenienti dall'Olanda, l'ex campione sarebbe stato trovato senza vita nel suo ufficio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. La notizia è stata resa di dominio pubblico dal suo biografo con un breve tweet, in cui ha fatto riferimento ai problemi legati alla depressione di Westra.

Nato in una famiglia di grandi appassionati di sport e di ciclismo, il classe 1982 ha dovuto fare i conti con tante difficoltà, che hanno messo a repentaglio la sua carriera. In giovane età, intorno ai 15 anni, Lieuwe è finito nel tunnel della droga e della vita notturna. Per questo, ha deciso poi drasticamente di iniziare a lavorare come operaio stradale, come raccontato nella sua biografia uscita nel 2018. Per 8 anni, il ragazzo ha fatto uso di droghe, e addirittura in una sola notte lui e i suoi amici hanno preso 25 pillole di Ecstasy.

Nel 2009 però ecco la svolta, con Westra che è riuscito ad ottenere il primo contratto da professionista. Ha corso per i team Vacansoleil e Astana, diventando due volte campione olandese a cronometro, e vincendo tappe al Giro del Belgio (2011), alla Parigi-Nizza (2012), al Giro della California (2013), al Giro della Catalogna (2014) e al Critérium du Dauphiné (2014). Con il Giro di Danimarca (2012) . Nel 2014 poi aiutò il nostro Vincenzo Nibali a trionfare al Tour de France.

Il suo soprannome "The Beast" ("La bestia") è dovuto alla sua capacità di soffrire e lottare che hanno sempre colpito compagni, avversari e addetti ai lavori. Dopo il ritiro, concretizzatosi nel 2017, purtroppo il ciclista ha dovuto fare i conti con la depressione, acuita pare da una relazione interrotta. Tanti i problemi personali per l'olandese, che ha dubitato anche delle sue doti atletiche decidendo così di lasciare le due ruote. La nota del suo biografo Thomas Sijtsma, è un pugno nello stomaco: "Lieuwe Westra è deceduto sabato pomeriggio. L'ex ciclista ha lottato con se stesso negli ultimi anni e ha perso. Riposa in pace, Bestia".