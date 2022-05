Jai Hindley vince il Giro d’Italia 2022, nel finale di Verona c’è gloria anche per l’azzurro Sobrero Jai Hindley ha vinto l’edizione numero 105 del Giro d’Italia, che si è concluso oggi dopo una crono individuale con arrivo nell’Arena di Verona. Trionfo nell’ultima tappa per l’azzurro Sobrero.

A cura di Marco Beltrami

Il Giro d'Italia 2022 parla australiano. L'ultima tappa della 105a edizione della Corsa in rosa ha definito la classifica generale, e dunque il vincitore. Si tratta di Jai Hindley, il ciclista aussie del team Bora-Hansgrohe. Una soddisfazione enorme per il classe 1996 che nel 2020 aveva chiuso al secondo posto. Nessuno stravolgimento dunque nelle prime posizioni dopo la crono individuale con arrivo nell'Arena di Verona che si è chiusa con una soddisfazione per l'Italia, grazie al successo di Matteo Sobrero, rivelatosi il più veloce di tutti.