Xavi approva il ritorno di Dani Alves al Barcellona: pochi dettagli all’intesa totale Dani Alves potrebbe diventare presto un calciatore del Barcellona. Dopo i dubbi dei giorni scorsi, Xavi ha deciso di far tornare al Camp Nou il suo ex compagno di squadra.

A cura di Vito Lamorte

Dani Alves potrebbe diventare presto un nuovo calciatore del Barcellona. La società catalana starebbe mettendo a posto gli ultimi dettagli della trattativa con il difensore brasiliano dopo che Xavi Hernández ha dato parere positivo al suo ritorno in blaugrana. che lo vuole per il suo progetto. Secondo quanto riportato da Sport.es, giornale catalano molto vicino al Barça, l'annuncio della firma è solo questione di tempo e arriverà dopo l'ultimo incontro tra i vertici della società e Dani Alves, ma entrambe le parti sanno già che con il capitano della nazionale brasiliana medaglia d'oro a Tokyo non ci saranno problemi.

Dani Alves è svincolato dopo aver rotto con il San Paolo per mancati pagamenti e da qualche settimana si parlava di questo possibile ritorno: il terzino brasiliano è stato visto con Joan Laporta al Camp Nou in occasione della partita contro la Dinamo Kiev e quando era uscito dallo stadio il calciatore aveva affermato che "se il Barça avesse avuto bisogno di lui si sarebbe messo a loro disposizione in qualsiasi momento". Una vera e propria dichiarazione d'amore.

Nonostante qualche parere contrario a causa della sua età, alla fine è stata presa la decisione di incorporarlo nel roaster per dare esperienza al gruppo della prima squadra e portare la mentalità vincente di Dani Alves a contatto con quella dei nuovi.

Dani Alves potrebbe firmare un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per il prossimo anno, visto che il brasiliano vuole prepararsi per essere al "top" della forma in vista del Mondiale in Qatar nel 2022 e vuole mettere in difficoltà Tite.

Il club sta studiando la fattibilità dell'operazione perché non è l'unico innesto che vorrebbe fare nel mercato invernale: in termini di ‘Fair Play' il margine c'era ma si è ridotto dopo i rinnovi di Ansu Fati e Pedri, con quello di Dembélé in arrivo, e potrebbe essere necessario anche l'inserimento in rosa di un'ala e di ‘nove' dopo il problema di Agüero. La società sta lavorando per accontentare Xavi in tutti i modi.

Se tutto dovesse andare bene, al Barça hanno intenzione di ufficializzare quanto prima l'operazione e Xavi vuole contare su di lui il prima possibile. Il club sta lavorando per cercare di velocizzare tutti i processi necessari ma è probabile che il laterale di Juazeiro potrà essere a disposizione soltanto dal primo gennaio 2022.

In ogni caso il nuovo allenatore Culé ritiene che sia molto importante inserire Dani Alves nelle dinamiche dello spogliatoio fin da subito, indipendentemente da quando sarà pronto a giocare.