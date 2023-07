L’ennesimo capolavoro di mercato del Dortmund: un 17enne del PSG per rimpiazzare Bellingham Warren Zaire-Emery, gioiello classe 2006 del PSG e delle nazionali giovanili francesi nel mirino del Borussia Dortmund. Il club tedesco vuole scipparlo ai parigini e ripetere un’operazione sensazionale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ha compiuto 17 anni solo lo scorso mese di marzo e ancora minorenne conta già 26 presenze e 2 gol nel campionato francese più 3 apparizioni in Champions League. Tanto è bastato per far entrare ufficialmente Warren Zaire-Emery, gioiello classe 2006 del PSG e delle nazionali giovanili francesi nel mirino del Borussia Dortmund. Il club tedesco è rinomato per la sua filosofia societaria di acquistare giovani potenziali campioni da rivendere poi a peso d'oro.

Quest'anno in particolare c'è la necessità impellente di rimpiazzare l'addio di Jude Bellingham venduto per 103 milioni più bonus fino al 30% dell'importo totale al Real Madrid dopo aver mostrato al popolo giallonero il suo enorme talento. Motivo per cui la società tedesca sta provando a chiudere per il talentuoso gioiello francese cresciuto proprio nel settore giovanile dei parigini e che con Galtier ha saputo ritagliarsi uno spazio importante giocando più volte con Messi, Mbappé e Neymar. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ma con la prospettiva di poter essere il fulcro del nuovo Borussia Dortmund, Zaire-Emery sarebbe pronto a dire sì alla proposta dei tedeschi.

Warren Zaire–Emery in campo contro il Bayern Monaco.

Il PSG teme di poter rivivere una nuova vicenda Coman quando dal settore giovanile dei francesi fu preso dalla Juventus prima di spiccare il volo al Bayern Monaco e vincere praticamente tutto. Per questo il caso Zaire-Emery verrà esaminato al meglio dal PSG che non vorrebbe più commettere errori simili. Il classe 2006 contro il Bayern Monaco diventò il più giovane titolare in una fase a eliminazione diretta di Champions League.

Inevitabile prevederne un'asta ma in questo momento sarebbero già stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore e con il club francese. Il Borussia Dortmund potrebbe non badare a spese proponendo cifre allettanti per un'operazione che sembra proprio poter andare a buon fine. Lo stimolo da parte del giocatore di accettare c'è e per questo Al-Khelaifi starebbe provando disperatamente a fargli firmare un rinnovo di contratto. La sensazione comunque è che in caso di ok al via dell'affare la base di partenza sia di almeno 20 milioni di euro per arrivare poi a cifre ben più alte di questa.