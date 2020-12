Nella prossima stagione Leo Messi vestirà ancora la maglia del Barcellona? O deciderà di provare una nuova esperienza professionale, lasciando a zero la Catalogna? Il futuro del numero 10 è un'incognita sulla strada che porta alla scadenza del contratto. Quello che è certo al momento è che nessuna decisione è stata presa, come confermato da chi condivide con lui lo spogliatoio tutti i giorni, ovvero Gerard Piqué. In occasione dei Globe Soccer Awards, il difensore che sta recuperando da un gravissimo infortunio, ha parlato del suo compagno di squadra argentino, sottolineando qualora ce ne fosse bisogno il suo peso specifico per i catalani.

Pochi mesi fa Leo Messi è stato ad un passo dal lasciare il Barcellona. La separazione a sorpresa, fu evitata alla luce dell'impossibilità dell'argentino di liberarsi a zero dal club della sua vita. Una scelta solo rimandata? Difficile dirlo ora che il suo nemico numero uno il patron Bartomeu si è dimesso. Molto dipenderà dalle prossime elezioni del direttivo del club catalano: se dovesse vincere un candidato gradito, a quel punto la Pulce potrebbe decidere di prolungare la sua avventura, anche se bisognerà garantire anche innesti di qualità ad una squadra che in questa stagione sta trovando non poche difficoltà. Nel frattempo, il Manchester City e soprattutto il Psg del suo amico Neymar sembrano essere gli unici due club capaci di tentare Messi mettendo anche sul piatto un ingaggio monstre.

Al momento la situazione è tutt'altro che definita, con Messi che non ha ancora deciso nulla (potrebbe essere libero di legarsi al suo nuovo club in vista della prossima stagione, già in questa sessione). A confermare il tutto ci ha pensato Piqué ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei Globe Soccer Awards: "Credo che sia una decisione che prenderà lui in base alle sensazioni che avrà durante l'anno. Sappiamo quanto sia importante come giocatore e come persona, molti di noi hanno un'ottima relazione con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui".

Piqué si augura che Messi possa restare al Barcellona, e che sia lui sia Cristiano Ronaldo possano continuare a giocare ancora a lungo: "Quella tra Messi e Cristiano Ronaldo è stata una rivalità che negli ultimi anni, più di un decennio, ha fatto molto bene al calcio. Speriamo che continuino a giocare ancora per tanti anni. Leo e Cristiano sono i migliori giocatori del 21° secolo, per me Leo è stato il migliore della storia di questo sport, almeno per quello che ho visto. Parliamo di persone con grande qualità e grande talento, più resteranno nel mondo del calcio e meglio sarà".