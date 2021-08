Tragedia in campo: l’allenatore muore colpito da un fulmine durante una partita di calcio

Tragico incidente in Bulgaria durante una partita di calcio: l’allenatore 41enne Ivan Ranchev è morto in campo dopo esser stato colpito da un fulmine nel corso di una gara amichevole. Immediati ma inutili i soccorsi con i medici giunti subito sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.