Tounkara squalificato 10 mesi: avrebbe provato a convincere un ex compagno a farsi ammonire Tounkara squalificato 10 mesi per aver tentato di convincere Martini del Sudtirol a farsi ammonire. L'ex calciatore della Lazio ha risolto il suo contratto col Guidonia Montecelio, club di Serie D.

A cura di Vito Lamorte

Mamadou Tounkara con la maglia del Guidonia.

Mamadou Tounkara è stato squalificato 10 mesi poiché avrebbe provato a puntare su un'ammonizione in Serie B. Il calciatore avrebbe cercato di convincere Jacopo Martini, 20enne centrocampista del Sudtirol e suo ex compagno al Foggia, a farsi ammonire durante la partita della decima giornata di Serie B in casa del Catanzaro, giocata il 27 ottobre 2024 e conclusasi 3-0 per i calabresi.

Per l'ex calciatore di Crotone, Salernitana, Foggia e Avellino nei giorni scorsi è arrivata la risoluzione del contratto che lo legava al Guidonia Montecelio, squadra di Serie D: un atto necessario per preservare l’integrità e la reputazione del club primo in classifica nel campionato dilettanti.

Questa la nota della squadra laziale: "Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che in data odierna è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del contratto con Mamadou Tounkara, in seguito alla squalifica di dieci mesi comminata al giocatore dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per motivi dissociati dal nostro club, per il vero completamente estraneo ai fatti contestati all’atleta. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc augura a Tounkara di fare chiarezza su questa spiacevole vicenda".

Tounkara squalificato 10 mesi: avrebbe provato a scommettere su un'ammonizione in Serie B

Oggi il Tribunale delle Federazione Nazionale “sezione disciplinare” della FIGC ha fatto luce sulla squalifica dell’ex attaccante guidoniano e stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale, Tounkara è stato squalificato per aver cercato di influenzare Jacopo Martini, calciatore del Südtirol, durante la gara contro il Catanzaro valida per il campionato di Serie B. Il tentativo di manipolazione riguarda possibili illeciti sportivi: "Il giorno 24.10.2024 il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini chiedendogli di scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione Signal, in ragione del fatto che la stessa avesse una funzione che consentiva di cancellare la cronologia dei messaggi dopo 5 minuti dalla lettura degli medesimi da parte del destinatario. Immediatamente dopo, lo stesso sig. Tounkara Tounkara Mamadou, tramite l’applicazione Signal, ha inoltrato al sig. Jacopo Martini i seguenti messaggi di testo senza ricevere alcuna risposta: “Fratello se entri mi serve un giallo”, “Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però ”, “Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello”, “Per quello ti scrivo qua”, “Figlio mio”; successivamente, il 26.10.2024, ovvero il giorno antecedente la gara Catanzaro – Südtirol, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha nuovamente contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini con il seguente messaggio “Figlio mio giochi” e, a fronte della risposta con la quale il sig. Jacopo Martini lo ha reso edotto che non sarebbe stato inserito tra i calciatori titolari, ha replicato “Secondo tempo giochi” e “Entra su segnal” senza però ricevere riscontro".

Tra l’8 e il 12 novembre 2024, a fronte del mancato riscontro da parte del sig. Jacopo Martini in merito alle richieste pervenute, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha inoltrato al predetto, tramite l’applicazione Instagram, i seguenti messaggi di testo: “Figlio mio abbandonato papà” e “ Figlio mii tacci tua”.

Il comunicato si conclude così: “Veniva quindi disposta l’audizione del sig. Tounkara Tounkara Mamadou, il quale inizialmente smentiva di aver mai utilizzato l’applicazione Signal e quindi di aver chiesto al Martini di scaricarla. A fronte delle contestazioni dell’Ufficio che gli mostrava gli screenshot dei messaggi inviati al Martini, il deferito ammetteva di esserne il mittente, indicato con il nickname TT, precisando che, in quel momento, attraversava gravi difficoltà economiche e, pertanto si era determinato a contattare l’ex compagno per verificare la possibilità di scommettere sulla sua ammonizione nel corso della gara Catanzaro – Sudtirol. All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 22.01.25, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la comunicazione di conclusione indagini”.

Tounkara con Felipe Anderson in amichevole con la Lazio.

Tounkara: "Non si tratta né di scommesse né di combine né di condotte a ciò collegate"

Mamadou Tounkara si è affidato al suo profilo Instagram per smentire queste voci sulle scommesse:

Alla luce delle inesattezze apparse in queste ore su diversi organi di stampa, ritengo necessario intervenire ufficialmente per chiarire e puntualizzare il motivo della squalifica che la scorsa settimana mi è stata comminata dal Tribunale Federale Nazionale della F.IG.C. Come erroneamente riportato da alcune testate web, non si tratta né di scommesse né di combine né di condotte a ciò collegate. Essendoci un procedimento in corso non posso entrare nello specifico, ma mi riservo di intraprendere tutte le azioni a tutela della mia posizione, certo di aver sempre agito nel rispetto delle norme federali e dei principi sportivi. Mamadou Tounkara.