Tomiyasu idolo a Londra: raccoglie l’immondizia lasciata dai compagni prima di uscire dal campo Il difensore ex Bologna Takehiro Tomiyasu ha ricevuto elogi da parte di tutti per il suo comportamento al termine del derby vinto dall’Arsenal sul Tottenham.

A cura di Paolo Fiorenza

Takehiro Tomiyasu è all'Arsenal dall'estate 2021, quando i Gunners lo prelevarono dal Bologna per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Da allora il 24enne nazionale giapponese è sceso in campo 43 volte: un elemento di sicuro rendimento, come abbiamo imparato a conoscere durante il biennio trascorso in Serie A. Giocatore affidabile, ma anche professionista impeccabile e uomo stimato da tutto lo spogliatoio. E poi beniamino del pubblico londinese: come non apprezzare qualcuno che contribuisce alla causa come ha fatto Tomiyasu domenica scorsa nel derby col Tottenham?

Il terzino di Fukuoka ha gasato i suoi tifosi durante il secondo tempo del match, quando si stava riscaldando a bordo campo (sarebbe poi entrato all'86' al posto di Zinchenko). In un video lo si vede incrociare lungo la linea laterale Richarlison, che a sua volta si stava scaldando per il Tottenham. In quel momento c'era Thomas Partey che doveva battere una rimessa laterale per l'Arsenal e stava indugiando per guadagnare qualche secondo visto che i Gunners erano in vantaggio. Un frustrato Richarlison a quel punto ha prima alzato le braccia per protestare con l'arbitro per la perdita di tempo, poi ha provato ad avvicinarsi a Partey per intervenire direttamente: operazione stoppata da Tomiyasu con un gesto della mano che è stato accolto con contrarietà dal brasiliano. Inutile dire che questa azione gli ha fatto guadagnare tantissimi punti con la sua tifoseria.

Ma dopo il fischio finale del match, un successo dell'Arsenal per 2-0 che consente alla squadra di Arteta di allungare in classifica sul City battuto dallo United, il giapponese ha riscosso applausi stavolta anche da parte di chi non è tifoso dei Gunners, per quello che ha fatto nell'uscire dal terreno di gioco. Tomiyasu ha notato dell'immondizia sul campo, una fascetta o una benda che era stata buttata via da un suo compagno e poi scalciata da qualcun altro, come si vede nel video sottostante. Lui si è chinato e l'ha raccolta.

Nello stesso video si vede Ben White a sua volta togliersi una fascetta e buttarla a terra all'imbocco del tunnel che porta agli spogliatoi: anche questa spazzatura viene poi afferrata da Tomiyasu, come si vede in un altro filmato, diventato virale come il primo. Che sia cultura giapponese (ricordiamo i tifosi che ai Mondiali raccoglievano i rifiuti sulle tribune degli stadi qatarioti) o semplicemente buona educazione che dovrebbe essere patrimonio comune, il gesto del terzino ha mietuto elogi da parte di tutti. "Un atto di classe, impossibile non amarlo", questo il succo dei tantissimi commenti che hanno incensato l'ex bolognese.