Terry da brividi, dedica a Vialli il premio alla carriera ricevuto a Dubai: "Luca, questo è per te" Il discorso da brividi di John Terry a Dubai durante i Globe Soccer Awards. L'ex difensore del Chelsea ha dedicato a Gianluca Vialli il premio alla carriere ricevuto: "Luca ti voglio bene, questo è per te".

L'intera platea ha applaudito emozionata dopo le parole pronunciate da John Terry in ricordo di Gianluca Vialli. L'ex difensore del Chelsea è stato premiato sul palco di Dubai vincendo il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards. Centrale inglese dei Blues, oltre che capitano della squadra londinese e della Nazionale, è stato chiamato sul palco per ritirare il prestigiosissimo premio. Un modo per rendere omaggio alla sua straordinaria carriera che l'ha visto sicuramente come uno dei difensore più forti nel mondo del calcio.

Ma Terry ha fatto di più lasciando per un attimo da parte sé stesso rivolgendo un pensiero soprattutto a Gianluca Vialli. Fu proprio Vialli a farlo esordire nel Chelsea quando allenava i Blues. In un'intervista rilasciata ieri a Sky, Terry aveva dato a Vialli i meriti di aver creduto in lui sin da subito: "Vialli è stato un grandissimo amico e il mio primo allenatore – ha detto – Mi ha dato l’opportunità di giocare e ha permesso che tutto ciò accadesse”. La dedica sul palco al momento della premiazione è stata emozionante: "Luca, questo è per te".

Momenti da brividi quando Terry è stato chiamato sul palco a ritirare l'ambitissimo premio che dà ulteriormente valore alla sua straordinaria carriera. Terry ha però prima di tutto parlare alla platea: "Per me è un grande onore essere qui e vincere questo premio – ha sottolineato l'ex difensore e capitano del Chelsea – I premi individuali sono fantastici da vincere, ma sono impossibili da vincere senza compagni e senza allenatore". Una frase bellissima a cui l'ex centrale inglese ha poi dato seguito citando proprio Vialli scomparso un anno fa.

"Vorrei dedicare questo premio all'allenatore che mi ha fatto debuttare con il Chelsea, Gianluca Vialli, che è venuto a mancare un anno fa – a quel punto tutti hanno applaudito commossi a quelle parole di Terry – Luca è stato il manager che ha creduto in me, mi ha dato la mia prima possibilità con il Chelsea e questo premio è per te, Luca. Ti voglio bene e ti ringrazio!”. Un momento fantastico per la carriera di Terry impreziosito da queste parole bellissime nei confronti di uno dei grandi protagonisti del nostro calcio e di quello mondiale.