Spinelli disperato, sta scappando in auto dall’Ucraina: “Non sa cosa troverà al confine” Tra i calciatori presenti in Ucraina anche Claudio Spinelli, attaccante argentino con un passato in Italia. Il padre ha raccontato la sua fuga disperata dalla guerra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fuga in piena notte avvisato dalla sua famiglia che gli ha ordinato subito di lasciare l'Ucraina abbandonando il Paese il più in fretta possibile per via dell'attacco della Russia che ha bombardato il Paese. Il racconto del padre di Claudio Spinelli, attaccante argentino che in Italia abbiamo conosciuto per aver vestito la maglia di Genoa e Crotone, è da brividi. L'uomo spiega a Radio 10 la notte da incubo del giocatore. "Parlo con lui dalle due del mattino. La situazione è disperata – ha raccontato – Fino a ieri era amareggiato perché il campionato era stato sospeso ma nessuno ha pensato a questo pazzo (Putin ndr) che ha deciso di attaccare il Paese". Spinelli è stato costretto a svegliarsi nel cuore della notte per tentare una fuga improvvisa e cercare riparo in Polonia: "Sta scappando, ha preso le sue poche cose dall'appartamento in cui vive e sta cercando di scappare – ha aggiunto ancora suo padre – Sta per partire per la Polonia. Questo è un incubo".

Spinelli infatti gioca in Ucraina, nell‘Oleksandria, in una città che si trova a più di 300 chilometri a sud della capitale Kiev. "L'idea è di andare al confine con la Polonia, quello più vicino, per cercare di uscire dal Paese – ha detto ancora – È una situazione esasperante, divento matto. Stiamo cercando di parlare con l'ambasciata argentina". Il padre di Spinelli è in preda al panico e non riesce a capacitarsi: "Lui è con alcuni colleghi, ha deciso di lasciare l'Ucraina in macchina perché il club non ha più strumenti da offrire loro". Secondo la storia di Spinelli Sr., suo figlio intende raggiungere il confine e attraversare la Polonia, dove cercherà di prendere un aereo che lo porterà fuori da quella regione. Solo per pura coincidenza, la moglie del calciatore stava viaggiando in Ucraina ma ha saputo dell'inizio della guerra mentre il suo volo era in scalo a Parigi, quindi ha deciso di non proseguire il viaggio.

"Immagino che sarà una situazione difficile alla frontiera – aggiunge il padre di Spinelli – Hanno viaggiato un'ora e il traffico era già in tilt. Abbiamo parlato su WhatsApp. Non so cosa troverà al confine, il problema è scappare". Spinelli è stata avvertito proprio da suo padre che lo ha telefonato per dirgli di scappare perché la Russia aveva invaso l'Ucraina: "Quando lo abbiamo chiamato stavano tutti dormendo perché lì non era ancora successo niente, ma gli abbiamo detto di prendere tutto e andarsene – racconto ancora – Non sappiamo come andrà avanti o quali sono le zone bombardate", ha detto il padre di Claudio. E ha chiuso chiedendo aiuto: "Ho bisogno di qualcuno del governo, non so se l'ambasciata o il consolato argentino affinché ci contattino per cercare di dare una mano a mio figlio". Spinelli in Italia ha collezionato in tutto 6 presenze e 1 gol in Serie B con la maglia del Crotone mentre in questa stagione era fermo a quota 2 gol e 2 assist in 19 gare tra campionato e coppa.