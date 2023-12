Spalletti ha fatto una richiesta a Babbo Natale: “Voglio avere tanto tifo per la Nazionale” Il c.t. dell’Italia con un post sui social ha fatto gli auguri ai tifosi della Nazionale per Natale, ma Spalletti ha fatto anche una richiesta a Babbo Natale, probabilmente pensando soprattutto agli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2023 è stato l'anno migliore della carriera di Luciano Spalletti, che lo scorso 4 maggio ha vinto lo scudetto con il Napoli sotto l'ombrellone a Ferragosto è diventato c.t. della Nazionale, che ha condotto agli Europei che si disputeranno la prossima estate. Un Natale speciale dunque questo per l'allenatore toscano che sui social ha fatto gli auguri a chi lo segue e ha rivelato cosa ha chiesto a Babbo Natale.

Una carriera lunga, vincente, in tutte le categorie (ha vinto in B e in C con l'Empoli), anche all'estero (in Russia) e poi lo scudetto con il Napoli, dove una sfilza di piazzamenti (in gran parte con la Roma). Un titolo che è valso tanto sia perché Spalletti ha compiuto un'impresa titanica in una città che non festeggiava lo scudetto dal 1990 ma pure perché è riuscito a vincere il titolo a 64 anni, cosa mai riuscita a nessuno. Un campionato che gli ha donato l'immortalità sportiva a Napoli, oltre che la cittadinanza onoraria della città partenopea.

Il ct della Nazionale durante il sorteggio dei gironi dei prossimi Campionati europei.

Poi l'addio, la separazione e la firma per l'Italia, pronti, via e subito qualificazioni agli Europei con partite da dentro o fuori. Il bilancio è stato buono: 3 vittorie (in casa), 2 pareggi e il ko con l'Inghilterra. Qualificazione conquistata e sfida con Croazia, Spagna e Albania nei prossimi Europei. Sarà dura, ma la Nazionale è in costruzione e può solo migliorare. Ma in attesa di giugno, con tante amichevoli da programmare e un campionato da seguire, Spalletti si gode il Natale in famiglia e nella tenuta in Toscana.

Da lì ha postato un'immagine, che lo mostra con la tuta dell'Italia e l'immancabile cappello, e a corredo ha scritto: "Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi". Un bell'augurio quello di Spalletti che pensa ai tifosi degli Azzurri, e che chiede loro soprattutto sostegno, che non è sempre presente, e non è mai scontato, per la Nazionale che in tanti momenti è stata più sopportata che supportata, ma che tra qualche mese dovrà essere la squadra di tutti agli Europei, che difende in Germania.