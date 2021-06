Astinenza e concentrazione. Niente trasgressioni né scappatelle da ritiro. Il commissario tecnico della nazionale, Didier Deschamps, è stato categorico nel chiedere ai giocatori della Francia di tenere a freno gli impulsi, non praticare sesso ma riservare tutte le energie per la sfida contro la Svizzera. In buona sostanza, anche se nel ritiro ci sono mogli, fidanzate, amiche, amanti è meglio resistere alla tentazione adesso per il bene della patria. È un vecchio adagio/tormentone che fa parte del bagaglio da camerata e da caserma del calcio: niente sesso prima delle partite, soprattutto se si tratta di gare dove la posta in gioco è molto alta.

La presenza delle persone care non è uno strappo alla regola né una novità, in realtà fa parte del protocollo sulla ‘bolla' che isola tutta la delegazione da contatti esterni non riconosciuti ed è prevista per un paio di volte i due momenti differenti del raduno: nella fase di preparazione e dopo la terza partita del girone. È un modo agevolare la squadra, aiutarla a sopportare anche lo stress della clausura e degli impegni agonistici lungo il cammino che conduce alla finale.

La rigidità delle precauzioni sanitarie previste per evitare contagi da Covid obbliga la squadra a rispettare la distanza anche con i familiari e gli affetti più cari. È successo anche dopo l'incontro con il Portogallo ma è un sacrificio necessario, inderogabile. "Diventa difficile non poter dare nemmeno un bacio oppure fare una carezza alla persona amata – ha ammesso Griezmann, come riportato dal quotidiano Le Parisien -. Ma dobbiamo accettarlo".

Del resto, le indicazioni che arrivano dallo staff della nazionale sono molto chiare, soprattutto in questo periodo di pandemia per i rischi connessi agli spostamenti continui e alla necessità da parte di tutte le squadre di alzare una barriera protettiva per tutelare la salute dei tesserati. Ma c'è chi prende la cosa con ironia e affronta l'argomento dando un suggerimento scherzoso. "Nella maggior parte dei casi – dice una fonte interna alla selezione transalpina – i calciatori sono ventenni nel pieno delle loro forze. Se proprio non riescono a resistere allora a loro non resta che il metodo manuale".