Savy King operata d'urgenza al cuore dopo essere collassata in campo: le hanno salvato la vita La giocatrice 20enne dell'Angel City s'è sentita male durante una partita di campionato. I medici l'hanno rianimata in campo e poi condotta in ospedale, dov'è stata operata d'urgenza per un'anomalia cardiaca.

Savy King è salva, sta bene e si sta riprendendo dall'operazione al cuore che le ha salvato la vita. Le immagini rimbalzate dal campo avevano fatto temere il peggio considerato quanto accaduto durante la partita della National Women Soccer League tra Angel City e Utah Royals: al 74° minuto la ragazza, 20 anni, è collassata in campo, s'è accasciata sul rettangolo verde senza che quel malessere improvviso fosse stato causato da un trauma da impatto o qualsiasi altra situazione di gioco pericolosa. Quando compagni di squadra, avversarie e pubblico l'hanno vista adagiarsi sul prato è calato il silenzio all'interno del BOM Stadium di Los Angeles.

L'intervento del personale medico è stato immediato, la situazione è apparsa subito critica: alla giovane è stato praticata la rianimazione cardio-polmonare e, una volta caricata in barella perché fosse trasportata d'urgenza in ospedale, le è stata applicata anche una maschera per l'ossigeno. King è rimasta per terra, mentre i sanitari si prendevano cura di lei, per una decina di minuti: stabilizzata, è stata condotta al Cedars-Sinai Medical Center per ulteriori accertamenti.

Gli esami hanno scoperto un'anomalia cardiaca, le condizioni di salute generali e la gravità del disturbo hanno spinto i medici a operare la ragazza. Non c'era più tempo da perdere, bisognava intervenire. Per fortuna, tutto è andato per il meglio, è stato lo stesso club d'appartenenza a fornire rassicurazioni spiegando che adesso King "sta riposando e, circondata dalla sua famiglia, è in osservazione e in riabilitazione. La sua prognosi è eccellente, si sta riprendendo bene".

Le polemiche perché la gara non è stata sospesa

Paura passata, restano però le polemiche perché, nonostante tutto, la partita è continuata regolarmente, con l'arbitro che ha concesso ben 12 minuti di recupero. In una storia di Instagram, l'attaccante della nazionale e dei Washington Spirit, Trinity Rodman, ha espresso dissenso al riguardo: "In nessun caso quella partita avrebbe dovuto continuare".

La NWSL non è rimasta insensibile a quell'episodio e in un comunicato ha fatto sapere di essere pronta a rivedere alcune norme del protocollo vigente. Il regolamento per il 2025 stabilisce che la Lega "riconosce che possono verificarsi emergenze che rendono l'inizio o lo svolgimento di una partita sconsigliabile o pericoloso per partecipanti e spettatori. Alcuni eventi attivano automaticamente la segreteria della Lega per valutare se sia necessario un ritardo o un rinvio".

Chi è Savy King, talento del calcio femminile americano

Savy King, 20 anni, è considerata una dei talenti emergenti del calcio femminile americano. Prima di entrare a far parte della NWSL, ha giocato per l'Università della Carolina del Nord e ha indossato le maglie delle selezioni Under 17 e Under 20 degli Stati Uniti. È stata scelta come seconda assoluta nel draft del 2024 dal Bay FC e successivamente è passata all'Angel City, di cui è diventata una delle giocatrici più importanti.