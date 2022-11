Ronaldo trascinato in un corpo a corpo furioso con Mings, sembra wrestling: devono separarli Un duello fisico tra Cristiano Ronaldo e Mings in area di rigore è sfociato in un corpo a corpo che ha infiammato gli animi in campo: l’intervento dei compagni ha placato la furia dei due calciatori.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester United ha perso in casa dell'Aston Villa per 3-1 e ha mancato l'aggancio al quarto posto in Premier League. I Red Devils non sono riusciti a dare continuità alla striscia positiva e al cospetto della squadra di Unai Emery hanno dovuto mettere a referto la prima sconfitta dopo un mese.

Tra i protagonisti in negativo della gara del Villa Park di Birmingham c'è Cristiano Ronaldo, che Erik ten Hag ha fatto partire dal 1′ nelle Midlands e ha indossato anche la fascia di capitano ma non ha dato l'impatto che il suo allenatore desiderava.

I Red Devils si sono ritrovati sotto 2-0 in soli 11′ per i gol di Leon Bailey e Lucas Digne e nonostante l'autorete di Jacob Ramsey alla fine del primo tempo avesse rianimato un po' la situazione è stato lo stesso calciatore cresciuto nell'Academy dei Villans a riportare la sua squadra sul doppio vantaggio.

Oltre alla prestazione non all'altezza, CR7 è stato protagonista di un episodio molto discusso con Tyron Mings all'ora di gioco. Il difensore della nazionale inglese era in marcatura sul portoghese al centro dell'area dell'Aston Villa quando Alejandro Garancho stava per mettere un cross al centro.

Proprio mentre il calciatore argentino stava per crossare, ecco che i due in are di rigore hanno iniziato un duello rusticano tra trattenute di maglia e uno scontro fisico che ha dato vita ad una piccola rissa in campo tra le due compagini.

Entrambi hanno voluto mostrare il loro lato virile e fino all'intervento degli altri calciatori la situazione nessuno ha mollato la presa sull'altro: subito dopo l'arbitro Anthony Taylor è intervenuto e ha inflitto un cartellino giallo sia a Ronaldo che a Mings. C'è stato anche l'intervento del VAR, che ha valutato se non vi fossero altre punizioni da infliggere per l'accaduto.

L'episodio ha innescato una risposta furiosa da parte dei tifosi presenti al Villa Park e Cristiano Ronaldo è stato fischiato ogni volta che ha toccato il pallone.

Il nervosismo è stato una costante della gara del Manchester United, visto che anche Lisandro Martinez è stato protagonista di un episodio piuttosto controverso con Bailey.

La sconfitta contro l'Aston Villa lascia il Manchester United al quinto in classifica della Premier League, mentre i Villans salgono al 14° posto regalando a Unai Emery la prima vittoria sulla panchina del club di Birmingham all'esordio.