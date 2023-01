Quando si gioca la finale della Supercoppa di Spagna 2023 tra Real Madrid e Barcellona Il Real Madrid affronterà il Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna. La partita si disputerà a Riad in Arabia Saudita domenica 15 gennaio, calcio d’inizio alle ore 20.

A cura di Alessio Morra

Per il quarto anno consecutivo la Supercoppa di Spagna si gioca in Arabia Saudita. Questa nuova formula rende la competizione più divertente e anche molto più imprevedibile, considerato che nelle tre edizioni precedenti la squadra vincitrice della Liga non è riuscita mai a conquistare il trofeo. Ci proverà il Real Madrid che con Carlo Ancelotti ha vinto il trofeo lo scorso anno e che affronterà domenica sera il Barcellona che dopo i rigori ha sconfitto il Betis.

La Supercoppa di Spagna per il quarto anno consecutivo vede al via quattro squadre invece che due. Un giorno non molto lontano sarà così probabilmente pure per la Supercoppa Italiana. Le prime due classificate della Liga del campionato precedente e due finaliste della Coppa del Re sono qualificate di diritto. Se una o entrambe le finaliste della Coppa allora entrano in lizza la terza ed eventualmente la quarta del campionato precedente.

Al via in questa edizione 2022-2023 il Real Madrid, vincitore della Liga, il Barcellona, secondo classificato, il Betis vincitore della Coppa del Re e il Valencia, che in primavera venne battuto in finale solo ai rigori.

Leggi anche Vinicius pronto a lasciare il Real Madrid: è stufo degli insulti razzisti che sta subendo

La prima semifinale è stata quella più attesa. Soprattutto per motivi extra calcistici. Perché c'era curiosità per l'incontro tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, che un tempo erano amici insperabili ma che ora non si parlano più. Il saluto è stato glaciale, dopo la partita entrambi hanno usato parole di rito per parlare dell'altro.

Il campo ha dato ragione al favoritissimo Real Madrid, che ha dovuto faticare per piegare il Valencia che nei tempi regolamentari ha risposto con Lino al rigore di Benzema. Il portiere georgiano Mamardashvili è stato eroico, ma dal dischetto i tiratori del Real Madrid sono stati perfetti. Finale conquistata dal dischetto per il Real che domenica 15 gennaio giocherà per il titolo contro il Barcellona che dopo i calci di rigori ha sconfitto il Betis.

Nella seconda semifinale il Barcellona ha avuto la meglio sul Betis. Partita intensissima, ricca di gol e vinta dal dischetto dai catalani. Lewandowski apre le danze nel primo tempo, Fekir pareggia. Lewandowski segna il gol del 2-1, ma il VAR cancella. Si va ai supplementari in cui segnano Ansu Fati e Moron, 2-2 e calci di rigore. Due errori per il Betis, quattro tiri e quattro gol per il Barcellona, il tiro decisivo lo trasforma Pedri.

Quindi la finale sarà Real Madrid-Barcellona e si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, allo stadio Stadio Internazionale Re Fahd, domenica 15 gennaio. Il calcio d'inizio sarà previsto per le ore 20. In palio ci sarà il primo titolo della stagione spagnola. Con il Real che vuole ampliare ulteriormente la sua bacheca, così come Ancelotti e Benzema.