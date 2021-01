Fabio Quagliarella è un nome caldo per il mercato della Juventus. L'esperto centravanti, che in passato ha già vestito la maglia bianconera condividendo lo spogliatoio con Andrea Pirlo, è uno dei possibili obiettivi per completare un reparto che manca di un vice-Morata. Qual è la situazione? Il nodo da sciogliere è quello legato al contratto, con la distanza tra la proposta e la richiesta del giocatore e dei blucerchiati. Nel frattempo sul possibile innesto del quasi 38enne si è espresso Fabio Paratici, che ha dimostrato di stimare Quagliarella, senza però dare ulteriori punti di riferimento. Claudio Ranieri poi ha sciolto i dubbi sui motivi dell'esclusione del bomber in occasione della vittoria sull'Inter.

Prima di Sampdoria-Inter e Milan-Juventus, Claudio Ranieri e Andrea Pirlo, con le loro dichiarazioni avevano dato una sorta di "benedizione" al possibile arrivo di Quagliarella a Torino. Il centravanti poi è rimasto 90′ in panchina nel match vinto contro i nerazzurri, per una situazione che ha ulteriormente alimentato le voci di mercato. A smentire che l'assenza del capitano e bomber sia stata legata, alle trattative con i bianconeri ci ha pensato l'allenatore blucerchiato nel post-gara: "Quagliarella out per il mercato? No, lo stavo facendo entrare quando ho fatto il primo campo, poi Keita mi ha detto che poteva continuare a giocare – ha dichiarato a Sky – Nel finale poi era saltata ogni cosa e ho preferito mettere La Gumina".

A proposito di dichiarazioni, sull'argomento Quagliarella è intervenuto anche Fabio Paratici Chief Football Officer della Juventus. Il dirigente non si è sbilanciato pur conoscendo molto bene il centravanti: "Siamo molto riconoscenti verso i giocatori che hanno giocato da noi. Con Fabio in particolare, che personalmente conosco dalla Sampdoria. Al di là delle occasioni il mercato è mosso dalle necessità. Noi crediamo di avere una rosa competitiva, giochiamo partita dopo partita e vedremo se intervenire o meno"

E la necessità al momento di trovare un altro terminale offensivo, dopo i problemi fisici di Morata, sembra evidente. Ma quanto sono concrete le possibilità di un trasferimento di Quagliarella alla Juventus? Le ultime indiscrezioni, confermano che il vero ostacolo da superare è quello relativo al contratto di un calciatore, in scadenza con la Samp a giugno. Il calciatore sarebbe disposto a partire solo per un contratto che fino al termine della prossima annata, e dunque di un anno e mezzo. Una situazione che cozza però con la volontà dei bianconeri intenzionati puntare su di lui fino al termine della stagione. La chiave di svolta potrebbe essere rappresentata da una possibile opzione per il prolungamento, anche se bisognerà trovare l'intesa anche con la Samp che per cedere il giocatore subito chiede un indennizzo.