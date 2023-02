Para un rigore, esulta e poi si accascia: portiere muore sotto gli occhi del fratello in panchina Arne Espeel portiere belga ha perso la vita a causa di un malore accusato in campo durante una partita del campionato belga. Il fratello era in panchina.

A cura di Marco Beltrami

Sembrava una partita come tutte le altre e invece ecco il terribile e inaspettato epilogo che ha lasciato tutti sotto shock. Una vera e propria tragedia si è consumata su un campo di calcio del torneo valido per la seconda serie provinciale belga, nelle Fiandre occidentali a Sint-Eloois-Winkel. Protagonista il portiere 25enne della squadra di casa per il quale non c'è stato nulla da fare. L'estremo difensore è infatti morto per le conseguenze di un malore accusato in campo.

Arne Espeel era infatti il portiere della formazione del Winkel Sport B, impegnato contro l'SK Westrozebeke. Una partita molto intensa che le due squadre stavano disputando a viso aperto, con i padroni di casa in vantaggio 2-1. In avvio di secondo tempo ecco la possibile svolta con un calcio di rigore concesso agli ospiti. Sul dischetto si è presentato Mohammed El Baghdadi che ha trovato di fronte il muro rappresentato da Espeel. Quest'ultimo infatti ha parato la conclusione dell'avversario permettendo ai suoi di restare in vantaggio.

Dopo l'intervento Espeel ha esultato urlando "sìì", ma poco dopo ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Compagni e avversari, con il pallone in gioco non hanno capito cosa accadeva, ma quando il portiere ha iniziato a tremare ecco che subito sono entrati i sanitari. Tentativi di rianimazione effettuati in campo per il ragazzo, con tanto di defibrillatore mentre l'arbitro ha ovviamente interrotto la partita. Nulla da fare per Arne, che poco dopo è deceduto.

Qualcosa di tremendo soprattutto per il fratello minore del portiere. Aaron Espeel, ventenne gioca nella stessa formazione di Arne ed era tornato in panchina dopo settimane a causa di un infortunio. Tutto è avvenuto sotto i suoi occhi e quelli dei loro genitori che erano sugli spalti, in un pomeriggio che purtroppo non dimenticherà mai. Il club ha diramato un commosso comunicato ufficiale: "Siamo tutti scioccati. Gioca con noi fin dall'infanzia ed è amato da tutti. Che una cosa del genere possa accadere a un ragazzo così giovane è incomprensibile". Nelle prossime ore l'autopsia cancellerà tutti i dubbi sulle cause del decesso.

Il direttore sportivo del Winkel Sport B, Patrick Rotser a nieuwsblad.be ha dichiarato: "Questo è un disastro e uno shock per tutti. Arne è stato al club per tutta la vita ed è molto amato. Era un bravo ragazzo, sempre di buon umore e pronto ad aiutare. Questo è un duro colpo, prima per la sua famiglia, poi per tutto il club".