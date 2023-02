“Ora passo il pallone al portiere”, ma lui non c’è: autogol assurdo da metà campo Nel match di Coppa di Germania tra Paderborn e Germania si è verificato un autogol assurdo: il nazionale greco Mavropanos ha pensato di andare sul sicuro passando la palla al portiere da metà campo, ma è successo il disastro.

A cura di Paolo Fiorenza

Di autogol se ne vedono tanti ogni settimana, ma nella quasi totalità il tocco del difensore che spiazza il portiere avviene in area di rigore. Parliamo di deviazioni, gesti fortuiti, insomma episodi davvero sfortunati in cui la mala sorte gioca un ruolo decisivo. Meno spesso il pallone arriva da fuori area, ma un'autorete da metà campo davvero è una rarità. Per realizzare un pasticcio di questo tipo devono concorrere più fattori, in primis la partecipazione robusta dei due giocatori coinvolti: il passatore del pallone e chi la dovrebbe ricevere, ovvero il portiere.

La disastrosa convergenza astrale si è verificata un paio di giorni fa, durante il match degli ottavi di Coppa di Germania tra Paderborn e Stoccarda. Erano passati appena tre minuti, quando Konstantinos Mavropanos – 25enne difensore greco che è finito nel mirino dell'Inter per sostituire Skriniar – ha pensato di disimpegnarsi nella maniera meno rischiosa possibile, trovandosi a due passi dalla linea laterale vicino alla metà campo: "Ora la passo tranquillamente a Florian", ha pensato, dove per Florian si intende Muller, ovvero il portiere dello Stoccarda.

Un passaggio non strettamente necessario, visto che vicino a lui Mavropanos aveva alcuni compagni, ma il greco ha ritenuto andare sul sicuro, facendo ripartire l'azione dal proprio portiere. Che tuttavia, nell'occasione, non era in porta. E neanche nei pressi. Muller si trovava del tutto decentrato vicino al limite destro della propria area. Mavropanos non lo ha neanche guardato prima di passargli la palla, ritenendo che fosse scontato che si trovasse tra i pali.

E poiché quando le cose devono andare male, lo faranno, il pallone ha preso anche velocità dopo essere rimbalzato poco prima della linea che delimita l'area di rigore, rendendo vano il tentativo di Muller di recuperare la posizione e tuffarsi per intercettare la sfera: il pallone si è diretto con inesorabile precisione al centro della porta dello Stoccarda, facendo esplodere il pubblico di casa. Il vantaggio del Paderborn peraltro non ha resistito alla rimonta dei biancorossi, che hanno ribaltato il risultato nel finale della partita, segnando all'86' il gol del pareggio con Gil Diaz e poi al quinto minuto di recupero la rete della vittoria grazie al colpo di testa di Serhou Guirassy. A passare il turno è lo Stoccarda, che si qualifica per i quarti di finale della DFB-Pokal.