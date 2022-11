Offeso sui social dopo l’esclusione dai Mondiali, è difeso dalla compagna: “Avete una brutta vita” Il difensore del Marsiglia Jonathan Clauss è stato escluso a sorpresa da Deschamps e non giocherà i Mondiali 2022. Dopo l’esclusione è stato offeso sui social, la Pauline lo ha difeso.

A cura di Alessio Morra

Didier Deschamps ha avuto un arduo compito. Perché scegliere i convocati della Francia per i Mondiali è sempre molto complicato. Di giocatori di livello ce ne sono tanti e qualcuno di bravo per forza deve uscire, al netto degli infortunati. Il c.t. campione in carica, che vive con la perenne ombra di Zidane, ha formalizzato le scelte mercoledì scorso. Si sapeva che sarebbero stati assenti Pogba e Kanté, è stato depennato anche il nome del portiere del Milan Maignan. Ma a sorpresa il selezionatore ha convocato ‘solo' 25 giocatori, poteva portarne fino a 26. Tanti delusi, tanti esclusi, tra questi pure Jonathan Clauss, calciatore del Marsiglia che pareva certo di volare in Qatar.

L'esterno del Marsiglia è stato in campo nelle ultime quattro partite della Nations League, piaceva a Deschamps per la sua duttilità, giocatore di fascia che può giocare sia in difesa che in un centrocampo che protegge una difesa a tre. Ma a sorpresa Clauss è stato escluso. Voleranno in Francia altri calciatori dell'OM ma non lui. Se si pensa che in estate era stato anche un obiettivo di Real Madrid e PSG si capisce quanto è sorprendente la sua esclusione.

Il nome di Clauss non c'è e velocemente si sono aperte delle discussioni, Deschamps ha parlato anche del calciatore del Marsiglia e ha motivato la mancata convocazione. Oltre a dover ingoiare metaforicamente il rospo il giocatore del Marsiglia ha dovuto subire anche diverse offese sui social network, offese personali che in parte gli sono arrivate anche sui suoi profili personali. E in parecchi, sempre sui social, hanno gioito per la sua esclusione.

Da questo è stato sicuramente ferito il difensore del Marsiglia, che è stato difeso dalla sua fidanzata, Pauline, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato due stories in cui ha prima voluto parlare del dispiacere di Clauss: "La delusione è ovviamente enorme, ma il mio caro merita comunque grandi successi e si darà i mezzi per farlo sul campo come ha sempre fatto".

Poi ha attaccato chi invece ha insultato il giocatore francese: "Per le poche persone che sono contente della situazione, e che si permettono anche di insultare o provocare con dei brutti messaggi, beh, non oso immaginare quanto sia dura la vostra vita. Vi auguro buona fortuna per rendere la tua vita un po' più eccitante che sprecare il tuo tempo a parlare di cose cattive sui social".