Nesta definisce Allegri “un amico” e scatena Cassano: “Pure un barista può allenare la Juve” Alessandro Nesta è intervenuto alla Bobo TV ed è stato stuzzicato sul momento della Juventus e su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi del Milan.

A cura di Marco Beltrami

Alessandro Nesta è stato l'ospite d'eccezione dell'ultima puntata della Bobo TV. L'ex difensore di Lazio e Milan che ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore è intervenuto nel classico appuntamento con Vieri, Cassano, Adani e Ventola per parlare dei temi calcistici più caldi del momento. Tra questi ovviamente c'è anche il momento no della Juventus, che oltre a dover fare i conti con la giustizia sportiva in campo sta trovando non poche difficoltà, come confermato dal clamoroso tonfo interno contro il Monza. Sul banco degli imputati soprattutto Massimiliano Allegri, che ha allenato Nesta ai tempi del Milan.

Ancora una volta non sono mancate le critiche all'allenatore bianconero, che proprio dopo l'ultima prestazione è rimasto quasi spiazzato dall'atteggiamento dei suoi e in particolare di quei giocatori che a suo dire non hanno capito la gravità della situazione. Alessandro Nesta quando si è trattato di aprire il dibattito su Allegri ha subito voluto chiarire con un sorriso: "Il mister è un mio amico". Parole che hanno scatenato Antonio Cassano, che ha sottolineato: "Ah è tuo amico, allora perfetto. Ti anticipo che quella squadra là, pure un barista la può allenare. Adesso si devono salvare…eh salviamoci adesso…facciamo… eccoci qua..".

Se Adani in sottofondo con una battuta ha voluto fotografare quanto accaduto domenica all'Allianz Stadium ("Ah non era il Barcellona? Era il Monza? Sembrava il Barcellona"), Nesta ha dimostrato tutto il suo stupore per quanto fatto dalla Juventus, mettendo a nudo i limiti dal punto di vista dell'atteggiamento della Vecchia Signora: "Per me c’è qualcosa che non va. Il gioco deve migliorare soprattutto il possesso, non puoi difendere sempre sennò lo fai sott’acqua, perdi coraggio. Per me più idee quando hai la palla sennò…".

A questo punto Cassano è tornato a parlare dell'esperienza condivisa al Milan, proprio al fianco di Nesta, con Allegri allenatore. Il suo giudizio ancora una volta è durissimo: "Io continuo a dirlo. Io l’ho avuto due anni con te… lui si dedicava a niente. Nel senso: ‘Pirlo decidi, Sandro e Thiago Silva difendete'. Perché nello specifico ha sempre allenato dei giocatori stratosferici dove si andava ad interpretazione e si vincevano le partite. Lo ha fatto anche nei cinque anni di Juve. Però quando lui deve dare un’idea, far giocare la squadra e anche evolversi, lui è rimasto ancora a quel tipo di calcio e quel tipo di giocatori. Il Monza gli ha fatto una faccia così, e io non posso pensare che con quella squadra là e poi le dichiarazioni dove dice che si deve salvare. Sta facendo una fatica allucinante da un anno e mezzo, non riesce a fare tre passaggi".

E critiche non solo per Max ma anche per il suo staff che non riesce a suo dire a cambiare le carte in tavola: "O lui si evolve o farà fatica, a giugno gli daranno il benservito. Dovrà farsi aiutare perché io conosco il suo staff… Il suo staff fa una fatica allucinante. O devi capire che metti delle persone competenti che t’aiutano e devi essere umile per essere aiutato perché il calcio è andato avanti. Altrimenti rimani indietro e fai una fatica allucinante".

Cosa ne pensa di tutto questo Alessandro Nesta? Al di là del gioco e delle situazioni, l'ex difensore sottolinea come le cose in passato fossero diverse e come a suo dire Allegri sia una persona intelligente: "Quando ha allenato noi era offensivo. Giocavamo con te, Robinho, Ibra, Clarence, con tanti giocatori. Ma era un calcio che era diverso, pure il nostro era molto diverso. Tante squadre la fase offensiva la facevamo con i giocatori. Sì la mezzala ogni tanto si buttava, su cross, due tre cose ma tutte le squadre erano così però oggi la richiesta è diversa. Per me le squadre sono più preparate hanno un’idea. Per me il mister… spero perché comunque è intelligente. Il mister Allegri è un personaggio intelligente dai… poi a uno può star simpatico, può avere la sua idea o no. Per me ci deve arrivare, se vuole restare a quel livello ci deve arrivare e deve fare quel salto".

E non manca un finale di lì a poco con battuta. Parlando del Milan, altra squadra in difficoltà Cassano sottolinea come ora siano tutti considerati in bilico, da Pioli a Maldini. Tutti dunque a rischio tranne, Massimiliano Allegri per il barese che dice: "C***o l'amico di Sandro non è mai in bilico". A quel punto tra una risata e l'altra l'ex centrale ribatte: "Ma non c'è nessuno"