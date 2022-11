Mbuyi-Muamba ha la leucemia, il talento dell’Hoffenheim è in Franca per le cure: “Siamo con te” L’Hoffenheim ha fatto sapere che a Hubert Mbuyi-Muamba, difensore 19enne che milita nelle giovanile del club, è stata diagnostica la leucemia. Il giocatore è volato in Francia per le cure specifiche.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri e in un attimo la notizia ha fatto il giro del mondo. Un fulmine a ciel sereno in casa Hoffenheim e in generale per il calcio tedesco. A Hubert Mbuyi-Muamba, 19enne calciatore delle giovanili dell'Hoffenheim, è stata diagnosticata la leucemia. Un annuncio che arriva a pochi giorni dalla rivelazione di un altro protagonista della Bundesliga come Manuel Neuer che aveva svelato di avere un tumore alla palle. Noti sono poi i casi di Haller, attaccante del Borussia Dortmund arrivato la scorsa estate dall'Ajax, che sta ricominciando ad allenarsi dopo essere sottoposte a tutte le cure del caso per combattere un tumore ai testicoli. In questo caso invece Muamba avrebbe scoperto da poco di avere una leucemia.

Motivo per cui il giovane difensore centrale classe 2003 è dovuto volare in Francia per iniziare a sottoporsi alle cure specifiche per combattere la malattia. "Siamo con te! – scrive il club tedesco sui social – Il nostro giocatore U23 Hubert Mbuyi-Muamba ha scoperto qualche giorno fa di avere la leucemia. È in Francia per cure. Ti auguriamo tanta forza, Hubert". Un tweet al quale ha risposto anche il PSG, società in cui Muamba è cresciuto prima di trasferirsi in Germania: "Il PSG trasmette tutto il suo affetto e sostegno a Hubert, alla sua famiglia e al club". Così anche l'Hertha Berlino: "Incrociamo le dita per una pronta guarigione e vi auguriamo tanta forza e salute. Forza Hubert!"

Il post di Muamba sui social.

Muamba non ha ancora esordito in Bundesliga con la maglia dell'Hoffenheim dopo essersi trasferito al club tedesco a luglio 2021 direttamente dal settore giovanile del PSG. Muamba gioca nella Regionalliga Südwest, ovvero il quarto livello del campionato di calcio tedesco. Ha giocato solo una partita dal suo arrivo in Germania poiché fermato da altri guai di natura fisica. Oggi tutta la Germania si stringe intorno a questo ragazzo di appena 19 anni che sogna di sfondare nel grande calcio ma prima dovrà vincere la sua partita più importante, una finale della vita. Sostegno anche da parte di alcuni giocatori che sui social hanno voluto lasciare un messaggio al proprio collega invitandolo ad aver forza e determinazione per riuscire nel suo intento di sconfiggere la leucemia.

"Grazie a tutti per i vostri messaggi – ha scritto il giocatore su Instagram ringraziando tutti coloro i quali lo stanno sostenendo in queste ore – Tornerò più forte. Vi voglio bene". Su Instagram il post dei compagni di squadra è assolutamente emozionante. Tutti insieme, stretti in un unico abbraccio mentre tengono in mano la sua maglietta. "Sosterremo il nostro giocatore ovunque ciò sarà possibile", sottolinea Jens Rasiejewski, direttore sportivo dell'Academy. I compagni di squadra del 19enne dell'U23 hanno già dedicato a Hubert la vittoria nella partita di campionato regionale contro l'Eintracht Trier e gli hanno inviato saluti e auguri di guarigione.