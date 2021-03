Non sono mancate le polemiche in Torino-Inter, match valido per la 27a giornata di Serie A. A protestare è la capolista di Conte per il gol del momentaneo pareggio dei granata arrivato dopo una rocambolesca mischia in area di rigore con diversi calciatori ospiti finiti a terra, prima del tocco vincente di Sanabria. Grandi dubbi sul doppio intervento dell'autore della rete e di Simone Zaza su Skriniar, e sull'irruenza di Bremer.

Se sul calcio di rigore concesso all'Inter per un contatto tra Izzo e Lautaro Martinez ci sono pochi dubbi, altrettanto non si può dire di quanto accaduto in occasione del gol del pareggio del Torino. Azione molto concitata in area ospite con diversi giocatori finiti a terra. Le proteste si concentrano soprattutto su un presunto intervento falloso su Barella, che in realtà viene smentito dai replay. A mettere al tappeto l'ex Cagliari è de Vrij che frana su di lui dopo un contrasto con un irruente Bremer. Sotto la lente d'ingrandimento della moviola, invece quanto accaduto ad un metro di distanza.

Le proteste dell'Inter e della panchina nerazzurra sono concentrate sul contatto tra Zaza, Sanabria e Skriniar che poi finisce a terra, inciampando su un avversario. La spintarella dell'attaccante lucano sull'ex Sampdoria c'è, così come anche quella del compagno seppur meno forte. Un intervento che probabilmente l'arbitro (e la Sala var) ha ritenuto non tale da essere sanzionata con un fischio. Restano però molti dubbi, visto che poi sugli sviluppi dell'azione Zaza è riuscito a concludere impegnando Handanovic prima della deviazione vincente di Sanabria. A placare le possibile polemiche degli ospiti ci ha pensato poi Lautaro che ha segnato il gol decisivo nel finale.