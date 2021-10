Morto Walter Smith, leggenda del calcio britannico: vinse 10 campionati con i Rangers A 73 anni è morto Walter Smith, che è stato uno dei più grandi allenatori della storia del calcio britannico. Lo scozzese ha vinto 10 volte il titolo con i Rangers Glasgow, in carriera ha guidato anche l’Everton la nazionale della Scozia, ed è stato anche il vice di Ferguson al Manchester United.

A cura di Alessio Morra

All'età di 73 anni è morto Walter Smith. La notizia l'hanno comunicata sui social e sul proprio sito web i Rangers Glasgow, il club con cui Smith aveva ottenuto il maggior numero di successi, vinse addirittura 21 trofei. Lo scozzese allenò in Premier League l'Everton, è stato vice dell'amico Alex Ferguson al Manchester United ed è stato anche c.t. della Scozia.

Leggenda dei Rangers Glasgow

Era nato nel 1948 ed era stato un discreto difensore, giocò anche con il Dundee United, un infortunio lo costrinse a ritirarsi nel 1980. Intraprese subito la carriera da allenatore, da vice vinse uno storico titolo con il Dundee United, che nella stagione 1983-1984 perse in semifinale di Coppa dei Campioni con la Roma, contemporaneamente guidò anche l'Under 18 e poi l'Under 21 della nazionale scozzese, prima di diventare il vice di Ferguson nella nazionale maggiore della Scozia a Messico '86. La parte più bella della carriera l'ha vissuta con i Rangers Glasgow, vinse addirittura sei titoli consecutivi. Smith passò all'Everton, con cui non riuscì a ripetere i successi per via anche di grossi problemi economici del club di Liverpool.

Vice di Ferguson al Manchester United, Smith vinse 10 campionati in Scozia

Ferguson lo volle con sé allo United, gli fece nuovamente da vice, esattamente per nove mesi. Smith lasciò lo United per dire sì alla nazionale della Scozia, due anni poco più prima di tornare ancora ai Rangers, che lasciò definitivamente dopo aver vinto il decimo campionato nel 2011. Una grave malattia lo ha portato via e ora lo piange tutto il mondo del calcio britannico, sia quello scozzese che quello inglese. Sono tantissimi i record che fioccano sui social per Smith, compreso quello di Wayne Rooney, che ha postato una bella foto e ha scritto: "Sono devastato per la triste notizia su Walter Smith. Grande uomo, una leggenda del calcio".