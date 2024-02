Morto a 50 anni Jose La Cagnina: era stato calciatore di Cremonese e Lecco José La Cagnina era stato un calciatore, aveva vinto due campionati di Serie C con la Cremonese, ed era diventato poi allenatore delle giovanili all’Udinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia arriva del mondo del calcio. A 50 anni è venuto a mancare José La Cagnina, portato via da un brutto male. Da calciatore è stato un attaccante, protagonista della doppia promozione della Cremonese (dalla Serie C2 alla Serie B), poi era diventato allenatore. Diversi club lo hanno ricordato con affetto.

Era nato il 20 giugno del 1973 ed aveva iniziato la sua carriera da calciatore con tante speranze nelle giovanili dell'Inter, che però all'inizio degli anni '90 lo ha lasciato libero. Non ha mai giocato né in Serie A né in Serie B ma La Cagnina ha avuto una lunga e fruttuosa carriera, ha disputato oltre 300 partite. Biellese e Pavia le tappe che hanno preceduto la Cremonese, con i grigiorossi ha vissuto i suoi anni migliori. Due promozioni consecutive tra il 2003 e il 2005, poi Lecce, Real Vicenza e Treviso.

Il calcio giocato lo ha lasciato nel 2014, poi è diventato allenatore delle giovanili. Prima del Padova e poi dell'Udinese, che lo ha ricordato con un comunicato: "Ci troviamo a comunicare quel che mai avremmo voluto. Il nostro caro Josè ci ha lasciati, e con lui se ne va un'enorme persona che da tanti anni ha rappresentato Udinese Academy. Josè è stato in questi anni grande esempio per i ragazzi e gli adulti che hanno potuto condividere con lui momenti sportivi e non, ha sempre messo i ragazzi al primo posto, esportando i valori condivisi con la famiglia di Udinese Academy dentro e fuori dal campo. Ci stringiamo con estremo affetto attorno alla famiglia in questo momento buio. Il nostro impegno continuerà con l'obiettivo di portare avanti il gran lavoro svolto con grande cura in questi anni, sarai sempre con noi. Ciao Josè".

Questo il ricordo della Cremonese: "É con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa di Josè La Cagnina. Alla moglie, ai figli e a tutti i famigliari vanno le più sentite condoglianze della proprietà e del club grigiorosso. Ti sia lieve la terra, Josè".