Nikola Milenkovic è stato uno dei protagonisti del pareggio pirotecnico che la Fiorentina ha ottenuto nell'ultima giornata contro il Parma. Il 3-3 che è andato in scena al ‘Franchi' ha visto il difensore serbo realizzare un gol che è stato comunque fondamentale per guadagnare un punto contro gli emiliani. Una rete che però ha fatto felice a metà il giocatore. Nel corso di una diretta Instagram infatti, il giocatore ha fatto sapere che una parte della squadra, compreso anche lo staff medico, giocano al fantacalcio.

In questo turno, Milenkovic ha sfidato Vlahovic in uno scontro diretto. Spesso siamo stati abituati a vedere giocatori che comprano se stessi all'asta, ma non è il caso del difensore della Fiorentina che invece è stato acquistato dallo stesso attaccante viola. Con il gol realizzato al Parma, Milenkovic ha dunque tentato di regalare una vittoria alla sua squadra ma allo stesso tempo ha consentito a Vlahovic di ottenere un bel +3 dato che l'attaccante serbo ha schierato il suo compagno di squadra in questa giornata.

L'intervista, che è stata poi pubblicata anche sui canali social ufficiali della Fiorentina, ha rivelato altri particolari interessanti di questa storia curiosa e simpatica. Milenkovic ha raccontato di essere in una condizione di classifica non ottimale in questo momento. "Al primo posto c'è il nostro nutrizionista (Christian Petri ndr) – ha sottolineato Milenkovic – Nel nostro spogliatoio facciamo il fantacalcio avendo creato una nostra lega".

Il difensore ha poi aggiunto: "In questo momento sono un po' giù in classifica perché ho sbagliato alcuni scambi – ha detto – Domenica scorsa ho segnato contro me stesso dato che Vlahovic ha puntato su di me e ha perso il mio gol". Non è la prima volta che i giocatori rivelano di giocare al fantacalcio. Lo scorso anno, in Serie A, fu Ciccio Caputo a rivelare di essersi comparato al fantacalcio. In un'intervista a Sky Sport disse: "Mi sono comprato in coppia con Ilicic". E data la stagione esaltante dei due, sicuramente il podio è stato blindato..Milenkovic invece ha ancora da imparare e forse deve avere più fiducia in se stesso invece di regalare bonus ai suoi avversari…