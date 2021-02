Stefano Pioli inizia a prendere fiato: il suo Milan primo in classifica sta serrando le fila da qualche settimana e, anche con il mercato d'inverno che ha portato innesti in ogni reparto, gli uomini (e le scelte) sono state spesso fin troppo obbligate. Ma qualche barlume di positività arriva dalle ultime notizie provenienti dall'infermeria che si sta piano piano svuotando. Il tecnico ha infatti potuto rivedere Ismael Bennacer tornare ad allenarsi in gruppo, in attesa di capire le condizioni dei vari Daniel Maldini, Brahim Diaz e Sandro Tonali che al momento mancano ancora all'appello.

Un Bennacer in più in mezzo al campo è qualcosa di cui questo Milan ha necessità anche perché algerino prima dello stop aveva dimostrato di valere una maglia da titolare nello scacchiere di Stefano Pioli. Poi i problemi fisici, quindi una bronchite, lo hanno tenuto lontano dai campi con l'impossibilità di dare una mano anche nei momenti più delicati con altri compagni indisponibili. Poco male: questo Milan oggi è ancora in vetta, solitario, ma da qui a maggio tutto si complicherà per importanza di impegni e gare che saranno ancor più serrate in calendario.

C'è bisogno di tutti, per questo Bennacer potrebbe tornare completamente a disposizione di Pioli in vista della partita contro lo Spezia, prossimo appuntamento di campionato per il 23° turno di Serie A. L'ultima volta che si è visto in campo risale ben prima di Natale, lo scorso 13 dicembre in occasione della sfida al Parma. Poi, lo stop. Adesso, darebbe una carta in più da giocare a Pioli costretto a gettare nella mischia l'ultimo arrivato Meitè, visto che proprio in mediana ha le assenze più importanti.

Manca all'appello Sandro Tonali, che accusa ancora qualche problema all'anca così come Brahim Diaz, alle prese con i flessori della coscia che lo tormentano. Una buona notizia arriva però dall'attacco, in attesa del miglior Mandzukic: Daniel Maldini è tornato a giocare, al momento solo con la Primavera, ma è già un punto di partenza più che importante.