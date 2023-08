Mbappé reintegrato dal PSG: tregua o indizi per il futuro? Colpo di scena a Parigi Mbappé è stato reintegrato dal PSG, c’è l’annuncio del club. Finisce così l’isolamento dell’attaccante francese: tregua o indizi per il futuro? Lo sapremo presto.

A cura di Vito Lamorte

Tregua o indizio per un futuro insieme? È troppo presto per dirlo, ma la soap opera che vede come protagonista Kylian Mbappé sta vivendo un altro colpo di scena: il fuoriclasse francese è stato reintegrato dal Paris Saint-Germain dopo essere stato messo fuori rosa a luglio per non aver voluto prolungare il suo contratto fino al 2025.

Dopo essere finito ai margini e non essere stato convocato per la tournée in Asia, l'attaccante era seduto in tribuna per la prima partita di Ligue 1 contro il Lorient, finita 0-0, ma già nelle ore precedenti alla gara persone vicine al club avevano fatto sapere che c'era stata un'apertura per il reintegro.

Poco fa a confermalo è stato lo stesso PSG attraverso un breve comunicato: "Dopo discussioni molto costruttive e positive tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé prima della partita PSG-Lorient, il giocatore è stato reintegrato nella prima squadra di allenamento questa mattina".

Leggi anche Il PSG vuole denunciare il Real Madrid alla FIFA per Mbappe: è colpa di un accordo segreto

(in aggiornamento)